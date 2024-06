GirovagArte: eventi e solidarietà in movimento

Dal 4 luglio al 3 settembre, GirovagArte torna a Padova con la sua sesta edizione, portando 40 eventi nei quartieri cittadini

PADOVA – Torna l’attesissimo appuntamento con GirovagArte, la rassegna culturale estiva padovana che animerà i quartieri con eventi a bordo di un truck. Dal 4 luglio, i quartieri diventeranno palcoscenici naturali per oltre quaranta eventi tra musica, teatro, cinema, incontri con autori, trekking urbani, presentazioni di libri e spettacoli per bambini.

Un palinsesto ricco e variegato

Artisti di fama come Paolo Rossi, Arianna Porcelli Safonov, Max Paiella, Ascanio Celestini, I Solisti Veneti, Ska-J e molti altri si esibiranno durante l’estate.

Solidarietà al centro

Anche quest’anno, la solidarietà è al centro dell’evento. Il progetto GirovagArte Solidale raccoglierà fondi per la Fondazione Salus Pueri.

Per maggiori dettagli, scrivere a [email protected] o seguire i canali social.

Promotori e collaboratori

L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e le Consulte di Quartiere, con la direzione artistica di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Alì e Bisson Auto. Media-partner come Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising forniranno aggiornamenti continui sul programma di GirovagArte.

Parole dall’Assessore alla Cultura

«I nostri quartieri sono centri di creatività e innovazione. GirovagArte dimostra questa idea, trasformando i quartieri in palcoscenici unici per le eccellenze culturali del nostro territorio,» ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio. «Ringrazio tutte le associazioni coinvolte per aver creato una sinergia proficua tra artisti locali e nazionali.»

Parole dagli organizzatori

«Siamo entusiasti di rilanciare questo progetto, che mira a promuovere la cultura attraverso un festival diffuso nei quartieri della città. Ogni anno, arricchiamo l’offerta culturale, creando un format innovativo per coinvolgere un pubblico sempre più vasto,» commentano gli organizzatori. «Anche quest’anno presentiamo cinque format diversi: Girovagarte Truck (15 spettacoli), GirovagArte Off (11 appuntamenti), GirovagArte Junior (5 incontri), GirovagArte Trekking (5 escursioni), Girovagarte Books (4 presentazioni). Il programma è pensato per offrire non solo spettacoli, ma anche esplorazioni della città. La rassegna supporta la Fondazione Salus Pueri per la Pediatria di Padova.»

La voce della Fondazione Salus Pueri

«Unire arte, cultura ed emozione alla solidarietà è un messaggio magnifico,» afferma la professoressa Liviana Da Dalt. «Come Fondazione Salus Pueri, siamo impegnati nella costruzione della nuova Pediatria di Padova, lavorando su interventi di umanizzazione che mettano i bisogni dei bambini al centro.»

Gli eventi di GirovagArte

Il programma inizia all’Arcella (Parcheggio scambiatore Capolinea Nord) il 4 luglio alle 21:15 con la proiezione del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino, premiato con tre David di Donatello. Ingresso 3 euro.

Gli Ska-J celebrano 20 anni di attività con un concerto il 5 luglio alle 21:15. Ingresso gratuito.

Ascanio Celestini, accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei, si esibirà il 6 luglio alle 21:15. Ingresso gratuito.

Dal 7 luglio, appuntamenti di teatro e musica al Campo dei Girasoli. “La vera Storia” di Gaetano Tramontana il 7 luglio alle 21:15. Ingresso gratuito.

La rassegna continua alla Guizza (Piazzale Cuoco) l’11 luglio con la proiezione del film “Felicità” di Micaela Ramazzotti alle 21:15. Ingresso 3 euro.

Il Coro di Clarinetti si esibirà il 12 luglio alle 21:15. Ingresso gratuito.

“Carosello” andrà in scena il 13 luglio alle 21:15. Ingresso gratuito.

“Il vespro della beata vergine” sarà presentato il 14 luglio al Campo dei Girasoli. Ingresso gratuito.

Il programma prosegue in diverse location come Piazza del Volontariato al Parco Iris e Piazza Barbato. La rassegna include dieci appuntamenti di Teatro Off, cinque eventi Girovagarte Junior, cinque trekking urbani e quattro incontri con l’autore nelle biblioteche di quartiere. Per gli spettacoli gratuiti, è necessaria la prenotazione su eventbrite.com.

