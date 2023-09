A Bibione va in scena l’Olistic Festival

Meteo favorevole e tre eventi internazionali in contemporanea sulla spiaggia: la Bibione di metà settembre sfiora il tutto esaurito e rilancia per il prossimo weekend con la più grande convention all’aperto del fitness mondiale.

BIBIONE – È sufficiente trovarsi sulla Passeggiata Adriatico di Bibione per capire la portata degli eventi di sport e benessere che la spiaggia veneta ha trasformato negli anni in appuntamenti di richiamo per migliaia di persone: oltre 12mila quelle attualmente arrivati nella località veneta.

All’altezza dello stabilimento termale, da ieri (15 settembre) fino a domani Bibione Olistic Festival procede con partecipanti immersi completamente nella natura, guidati da maestri yoga e dal Master Teacher Claudio Cedolin. A solo un anno dal debutto, spazi raddoppiati e scenografici palchi allestiti di fronte al mare, la prima lezione di oggi alle 6.45 e si andrà avanti fino al tramonto.

A distanza di qualche centinaio di metri, beachers di ogni livello e fama si sfidano nell’edizione di settembre di AeQuilibrium Beach Volley Marathon, la “sorella” più piccola dell’edizione di maggio: più piccola, ma si fa per dire perché sono oltre cento i campi allestiti per il torneo di beach volley, sui quali si giocherà contemporaneamente fino a domani sera.

Alle 15 di oggi e da piazzale Zenith parte Bibione Bike Trophy e promette adrenalina pura per gli amanti delle acrobazie in bicicletta. Quest’anno la località ospita ben due gare del campionato nazionale, quello “Endurance 6h” e – da domani – il “Ciclocross Paralimpico 23”.

Gli operatori registrano una percentuale di occupazione che non accenna a diminuire, «Siamo oltre il 95 per cento, risultati che ci permettono di avvicinarci agli straordinari numeri della stagione 2022 – spiega Andrea Anese, presidente di Bibione Live, il consorzio di promozione turistica della località -. Merito del meteo, ma grande merito di questi eventi, la loro organizzazione e il livello qualitativo perseguito in questi decenni hanno permesso di farli diventare appuntamenti imperdibili e caratterizzanti della vacanza-attiva che si può fare a Bibione. E il prossimo weekend saremo ancora in grande fermento per Bibione Beach Fitness con quasi 4mila iscritti, cifra che continua a crescere anche a ridosso dell’evento».