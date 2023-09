Le Orme, Shel Shapiro, KhoralKhanè: la Musica d’Autore diventa Festival  

L’Associazione Amici della Musica ‘Toti Dal Monte’, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, ha presentato il 1° Festival Amici della Musica d’Autore, uno straordinario omaggio alla musica italiana e al suo profondo impatto culturale. Tre date, per tre grandi gruppi d’artisti in concerto: KhoralKhanè, Le Orme & Friends, Shel Shapiro: venerdì 29 settembre, sabato 7 ottobre e sabato 28 ottobre, nell’ordine, al Teatro Astori.

Mogliano – È stato presentato ieri mattina, nella Sala Consigliare del Comune, il 1° Festival Amici della Musica d’Autore, promosso dall’Associazione Amici della Musica, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e alla direzione artistica di Enrico Vesco. La rassegna prevede tre date in cartellone: venerdì 29 settembre, sabato 7 ottobre e sabato 28 ottobre. Sul palco si alterneranno artisti di risonanza internazionale e musicisti che rappresentano la storia della musica.

“E’ un nuovo progetto, e per me è un’emozione presentarlo” ha sottolineato la presidente e fondatrice dell’Associazione amici della Musica “Toti Dal Monte”, Ester Frezza Jacchìa.

La prima serata vedrà il trio KhoralKhanè esibirsi in omaggio al grande cantautore Fabrizio De André, portando in scena il suo magistrale album “La Buona Novella”. Nella stessa serata sarà presentato anche l’ultimo CD del gruppo Quarto Profilo, intitolato “Come sempre c’è il tuo nome”, che amplificherà l’esperienza musicale con il talento d’autore.

Sabato 7 ottobre, Le Orme & Friends, leggenda del rock progressivo italiano, si esibiranno in anteprima presentando il nuovo album. Sarà un concerto entusiasmante, che vedrà anche la partecipazione speciale della band Sezione Frenante, garantendo una serata di emozioni musicali senza eguali.

Gran finale, sabato 28 ottobre, con l’attesissimo Shel Shapiro, icona della musica italiana, che salirà sul palco festeggiando i suoi 80 anni.

Un’opportunità unica per il pubblico di assistere a una performance live di uno dei più grandi artisti del panorama artistico nazionale, non solo degli anni Sessanta, ma anche odierno, vista la sua recente uscita nel 2022 con l’album “Quasi una Leggenda”.

Tutti i concerti si terranno alle ore 21:00 presso il Teatro Astori di Mogliano Veneto. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.sonnyboystore.it e promettono di esaurirsi rapidamente. I prezzi, diversi a seconda dei concerti, vanno da 10 a 30 euro; le riduzioni sono riservate agli studenti e ai residenti a Mogliano.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Giorgio Copparoni, ha espresso il suo entusiasmo per questo Festival unico nel suo genere, che porterà in città musica e musicisti di grande pregio, sottolineando quanto esso contribuisca ad elevare il patrimonio culturale della Città e a promuovere la grande musica italiana d’autore. “Il 1° Festival Amici della Musica d’Autore è l’occasione perfetta per condividere esperienze memorabili con la comunità locale; e non solo con persone di generazioni passate, ma anche con le nuove, che sono invitate ad approfittare dell’opportunità per avvicinarsi e meglio conoscere la grande cultura musicale degli anni Sessanta”.