9 ottobre, Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno richiamato in passato più di 800 musei, torna domenica 9 ottobre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’evento culturale dedicato ai bambini più importante in Italia per promuovere e facilitare l’incontro tra le Famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Per educare i bambini, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, quali nuovi fruitori culturali e rendere i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”.

L’edizione [email protected] 2022 è resa possibile grazie al contributo di Esselunga, da sempre impegnata in attività a sostegno della cultura e del sociale, e della Fondazione Cariplo, con la partecipazione della Rai come media partner. FaMu 2022 ha la medaglia del Presidente della Repubblica ed è patrocinata dal Ministero della Cultura.

“Diversi ma Uguali” è il titolo di [email protected] 2022. Il tema di quest’anno parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale. [email protected] 2022 parlerà ai bambini di inclusione, unicità, accoglienza ed esorterà i musei, grazie al supporto delle Fondazioni CRT e Paideia di Torino, dell’Istituto dei Ciechi di Milano, della Cooperativa Panta Rei e della Fondazione Santagata per l’economia della Cultura, a riflettere anche su un’altra tematica di grande importanza: l’accessibilità museale.

Per trasmettere i valori di questa edizione – l’accoglienza, la gentilezza, la tolleranza, l’unicità – testimonial ufficiale dell’evento sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un’idea di Elisabetta Dami.

Anche quest’anno sono moltissimi i musei, le fondazioni e gli spazi espositivi, pubblici e privati, che hanno aderito all’iniziativa e che per un giorno apriranno alle famiglie proponendo visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.

Tutte le sedi espositive hanno potuto aderire all’iniziativa gratuitamente, iscrivendosi tramite la piattaforma web www.famigliealmuseo.com, consultabile anche dalle famiglie per avere informazioni sui diversi programmi delle sedi aderenti nelle varie regioni e province italiane (l’elenco completo è consultabile a questo LINK: https://tinyurl.com/4uy9hnfh). Sono poi le singole realtà espositive a definire le modalità di ingresso che possono essere gratuite o con un’agevolazione sul biglietto.

Tra i progetti speciali e le iniziative che accompagnano dalla prima edizione questo evento, molto apprezzato è da sempre il TACCUINO [email protected], la piccola pubblicazione dedicata alla giornata e al tema specifico di ogni edizione, che viene consegnata gratuitamente a tutti i bambini che partecipano alla manifestazione.

Il protagonista dell’edizione di quest’anno è Geronimo Stilton che accompagnerà, tra le pagine del libro, i bambini nel loro percorso esplorativo, con giochi e attività.

La grafica, l’impaginazione e l’editing del libretto è a cura di Edizioni PIEMME, mentre Aido (associazione impegnata da quasi 50 anni nel promuovere la cultura della donazione di organi e la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie) sostiene il progetto [email protected] 2022 occupandosi della stampa. FedEx Express è partner logistico ufficiale.

Prosegue anche il progetto Giovani al Museo introdotto nell’edizione 2021, per accompagnare i musei a organizzare nella giornata [email protected] attività specifiche per la fascia di età 12-16 anni.

Non mancherà infine come ogni anno il CONCORSO [email protected], organizzato in collaborazione con FedEx Express, dedicato ai bambini che parteciperanno all’evento. [email protected] inviterà i bambini a “raccontare” la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno.