51 atleti veneti a Parigi 2024

Saranno presenti ben 51 atleti veneti alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Zaia: “È un orgoglio per tutta la regione”

PARIGI – Questa sera, con la Cerimonia di apertura, inizieranno ufficialmente i Giochi olimpici estivi di Parigi 2024. L’Italia porterà due formazioni da record con ben 403 atleti alle Olimpiadi e 140 atleti alle paralimpiadi. Tra questi le regioni più rappresentate vedono al primo posto la Lombardia, seguita da Lazio e Toscana. In quarta posizione troviamo il Veneto, quest’anno Regione Europea dello Sport.

A Parigi saranno impegnati infatti 32 atleti proveniente da questa regione, per una percentuale di circa uno ogni 153 mila abitanti. La provincia più rappresentata è Vicenza, con 12. Seguono Verona (7), Padova (6), Treviso (3), Venezia (3) e Rovigo (1). Diverse le discipline che li vedranno gareggiare e provare a portare a casa l’ambita medaglia: undici nell’atletica, cinque nel nuoto, quattro nel ciclismo, tre nel canottaggio, tre nella pallavolo, due nel golf, uno nella scherma, uno nella canoa, uno nel beach volley e uno nel nuoto artistico.

I 32 atleti veneti

I 32 protagonisti veneti presenti a queste Olimpiadi sono:

Fabio Balaso, Elena Bellò, Pietro Bertagnoli, Rebecca Borga, Mattia Bottolo, Thomas Ceccon, Ottavia Cestonaro, Luca Chiumento, Paolo Conte Bonin, Carlos D’Ambrosio, Federica Del Buono, Paola Ogechi Egonu, Giovanna Epis, Martina Favaretto, Manuel Frigo, Stefania Gobbi, Clara Guerra, Gloria Hooper, Raffaello Ivaldi, Francesco Lamon, Matteo Manassero, Marta Menegatti, Ossama Meslek, Guido Migliozzi, Elisa Molinarolo, Luca Mozzato, Alice Muraro, Margherita Panziera, Enrica Piccoli, Anna Polinari, Rebecca Sartori ed Elia Viviani.

Le parole di Zaia e Corazzari

Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha commentato il gran numero di atleti così:

“La grande pattuglia veneta composta da 51 atleti tra Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi è un orgoglio per tutta la Regione. Sono sicuro che i nostri atleti saranno capaci di distinguersi e rappresentare al meglio i valori della nostra terra. È l’ennesimo traguardo straordinario, che fotografa una Regione che vive di e per lo sport. Ricordo che, secondo i dati del CONI regionale, i veneti che praticano sport all’interno di associazioni sportive sono circa 600.000. La squadra veneta a Parigi dimostra il grande lavoro di tutto questo il movimento, dalle società alle strutture che accolgono le varie discipline sportive, senza dimenticare tutto il personale che opera: dagli allenatori ai preparatori per arrivare fino ai protagonisti assoluti. A loro va il mio più energico in bocca al lupo: tifiamo Italia e sosteniamo la nostra bella pattuglia veneta”.

È arrivato anche il commento dell’Assessore regionale allo sport del Veneto Cristiano Corazzari:

“Portare 51 atleti Veneti a Parigi è un grande successo, che conferma la continua crescita del movimento sportivo nella nostra regione e che ci riempie di rinnovato entusiasmo. Il 2024, anno in cui il Veneto è insignito del titolo di Regione Europea dello Sport, non poteva che essere più ricco di soddisfazioni. E da Parigi ne aspettiamo molte perché conosciamo il valore dei nostri atleti. A loro il mio augurio, affinché possano vivere al meglio questa esperienza e contribuire a scrivere la storia dei Giochi lasciando una indelebile impronta veneta”.

Gli atleti Paralimpici

Da ieri è ufficiale anche la squadra che parteciperà ai giochi Paralimpici in programma dal 28 agosto. Tra i 140 azzurri, ci saranno 19 atleti veneti, dalla veterana Porcellato (alla sua undicesima apparizione con ben 10 medaglie vinte), a uno dei simboli dello sport paralimpico, Bebe Vio vincitrice di Rio e Tokyo. Molta la curiosità di rivedere finalmente in acqua il nuotatore, rimasto ferito in una sparatoria nel 2019, Manuel Bortuzzo.

Tra gli atleti paralimpici in partenza dal Veneto, 6 provengono dalla provincia di Padova, 5 da Treviso, 6 da Verona e 2 da Venezia. La squadra azzurra sarà quindi composta da:

Luigi Beggiato (nuoto), Francesco Bettella (nuoto), Silvia Biasi (sitting volley), Andrea Borgato (tennistavolo), Manuel Bortuzzo (nuoto), Michela Brunelli (tennistavolo)Federico Crosara (tennistavolo), Matteo Dei Rossi (scherma), Federico Falco (tennistavolo), Antonio Fantin (nuoto), Xenia Francesca Palazzo (nuoto), Asia Pellizzari (tiro con l’arco), Francesca Porcellato (ciclismo handbike), Stefano Raimondi (nuoto), Giulia Ruffato (ciclismo handbike), Francesca Tarantello (triathlon), Paolo Tonon (tiro con l’arco), Stefano Travisani (tiro con l’arco) e Beatrice Vio (Scherma).