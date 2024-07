Parigi 2024, domani le prime medaglie

Questa sera la Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024. Domani già le prime medaglie in palio tra scherma, nuoto, ciclismo, tuffi, judo e tiro sportivo

PARIGI – Ormai è tutto pronto. Tra pochi minuti gli atleti di tutto il Mondo sfileranno in barca lungo la Senna e il braciere Olimpico darà vita alla XXXIII^ edizione dei Giochi Olimpici estivi di Parigi 2024.

Nonostante alcuni sport come i tornei (sia maschili che femminili) di Rugby a sette, di calcio e pallanuoto siano iniziati nei giorni precedenti, già nella giornata di domani, primo giorno ufficiale di giochi, verranno assegnate le prime 44 medaglie in 8 sport differenti. Gli azzurri cercheranno di conquistare il podio in 12 delle 14 categorie, non essendoci iscritti italiani nel Rugby e nello skateboarding street.

Le possibili medaglie

Si inizierà alle 9 con la mixed team di carabina formata da Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo ed eventuale finale alle 11. Alla stessa ora inizierà la finale del trampolino sincro dai tre metri con protagoniste Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi.

Alle 10.50 inizieranno anche le gare di spada femminile con Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Le eventuali finali inizieranno alle 20.40.

Alle 10 esordirà Andrea Carlino nella categoria 60 kg di Judo con eventuali finali dalle 17.49. La numero 1 del Ranking mondiale Assunta Scutto inizierà invece alle 12.20 nella categoria dei 48 kg con le finali a partire dalle 17.18.

Dalle 11 cominceranno le prime gare di nuoto con i 100 farfalla donne (Costanza Cocconcelli e Viola Scotto Di Carlo), i 100 rana uomini (Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti), i 400 stile libero (Marco De Tullio e Matteo Lamberti) uomini e le due staffette 4×100 stile libero. Finali a partire dalle 20.30.

Inizieranno il torneo individuale di sciabola maschile anche Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo alle 12.30, finali dalle 21.05.

Alle 14.30 Elisa Longo Borghini proverà a raggiungere il podio nella prova individuale a cronometro di ciclismo su strada, seguita alle 16.34 dai colleghi Alberto Bettiol e Filippo Ganna.

Gli altri azzurri in gara

Inizieranno ufficialmente le Olimpiadi anche per molti altri azzurri. Dalla Nazionale di Volley maschile in campo contro il Brasile nel primo impegno del girone alle 13, ma anche i tornei individuali di tennis con Sara Errani, Darderi, Jasmine Paolini, Cocciaretto e i doppi di Bolelli e Vavassori ed Errani/Paolini.

Prime gare anche negli sport equestri, nel canottaggio, nella canoa slalom, nel surf, nella ginnastica artistica, nel pugilato e nel beach volley.

Tutto il programma della giornata è disponibile nel sito del Coni.