41° Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri alla Cini

Un importante momento di confronto sul mondo del libro. Verranno assegnati il diciottesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri a Fabio Lagiannella e la quinta Borsa di lavoro Nick Perren alla libraia Veronica Tati.

VENEZIA – Il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri giunge alla sua quarantunesima edizione e ritorna a Venezia, nel tradizionale appuntamento in quattro giornate presso la storica Fondazione Giorgio Cini.

Organizzato con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura, il Seminario si svolgerà dal 23 al 26 gennaio 2024, coinvolgendo editori e librai italiani e internazionali.

Il Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri è un importante momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità proprie di un’attività affascinante e fondamentale per la diffusione della cultura come quella delle librerie: gestione, organizzazione, distribuzione, commercializzazione e promozione. Un laboratorio, in cui si vuole progettare, discutere, conoscere le dinamiche di un mondo complesso ma sempre vitale che ha al suo centro il libro.



Il Seminario in breve

Il Seminario si inaugurerà martedì 23 gennaio e introdurrà gli argomenti didattici del Seminario e presentando i gruppi di lavoro. La prima giornata, mercoledì 24 gennaio, sarà dedicata agli aspetti economico-finanziari legati alla gestione di una libreria. La seconda giornata, giovedì 25 gennaio, sarà invece dedicata ai lavori di gruppo; nel pomeriggio verranno consegnati gli attestati di partecipazione e la libraia Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita (Ascoli Piceno), vincitrice della quarta Borsa di lavoro Nick Perren, racconterà la sua esperienza alla libreria londinese Waterstones di Gower Street. La giornata conclusiva di venerdì 26 gennaio, tratterà le nuove sfide e gli scenari economici del mercato del libro. Prima di lasciare spazio alla consueta tavola rotonda internazionale, verranno consegnati i due premi dell’anno: il diciottesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri al libraio Fabio Lagiannella e la quinta Borsa di lavoro Nick Perren alla libraia Veronica Tati.

Quest’ultima giornata, solitamente attesa dai professionisti di trenta Paesi, potrà essere seguita in collegamento zoom, previa registrazione all’indirizzo https://qrco.de/uem41. L’appuntamento conclusivo prevede tradizionalmente la partecipazione di importanti protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale; filosofi, sociologi, economisti e scrittori, chiamati a portare il loro prezioso contributo.