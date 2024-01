Lievitare necesse est: intervista a Pino, il re della pizza, nella Giornata Mondiale della Pizza

Intervista a Giuseppe Giordano, noto come Pino, nella giornata mondiale del prodotto italiano che lo ha reso celebre in Veneto: la pizza

Nella Giornata Mondiale della Pizza, abbiamo incontrato Pino, il re della pizza, facendoci raccontare come è approdato nel cuore del Veneto, con la prima pizzeria inaugurata a Mogliano nel lontano 1972. Attraverso il racconto della sua straordinaria storia di successi, abbiamo scoperto il segreto dietro l’inconfondibile gusto che ha reso celebri i suoi locali.

Un viaggio tra tradizione, passione e innovazione, dove la pizza si rivela, ancora una volta, il piatto che unisce tutti.

Giuseppe Giordano, noto a tutti come Pino, è nato a Tramonti, un paese rurale della provincia di Salerno. Ha tracciato un notevole percorso dalla sua città natale alla Marca Trevigiana, con una precedente tappa significativa in Lombardia. Con una carriera lunga oltre 50 anni nel mondo della pizza, Pino si è affermato in Veneto come il “re della pizza”.