37^ VeniceMarathon, le modifiche alla viabilità

Il comandante generale della Polizia locale di Venezia ha emanato un’ordinanza che regola la viabilità pedonale e veicolare in occasione della 37^ edizione della “VeniceMarathon”, in programma domenica 22 ottobre 2023.

VENEZIA – L’ordinanza vieta la circolazione dei veicoli e delle persone non partecipanti alla gara lungo una serie di strade di competenza comunale, indicate nel testo.

Durante la chiusura delle vie alla circolazione, vengono imposte una serie di prescrizioni, obblighi e divieti. Lungo le strade impegnate parzialmente dalla gara, sulla parte della carreggiata rimasta libera, la circolazione si svolge compatibilmente con le variazioni apportate. L’organizzazione dovrà separare il percorso di gara dai settori stradali aperti alla circolazione con coni e transenne.

Viene istituito dalle 5:30 alle 16:30, fino al termine delle operazioni di pulizia del percorso di gara, il divieto di sosta con rimozione del veicolo nelle seguenti vie: su ambo i lati in via Einaudi dal civico 46 fino all’intersezione con via Manin, via San Rocco, via San Pio X; su ambo i lati in via Tommaseo, Piazza Mercato-bretella est, Piazzale S. Antonio bretella est, via Rizzardi, via Dante nel tratto compreso tra via Fusinato ed intersezione con la via Querini, via Querini, via Pascoli, via Brenta Vecchia, via Poerio dall’intersezione con via Brenta Vecchia a P.tta XXII Marzo, via Fapanni, via Pepe, viale S. Marco da via Sansovino al sovrappasso ciclo-pedonale, via Sansovino nel tratto compreso tra via Forte Marghera e viale San Marco.

Viene istituito dalle ore 9 del 20 ottobre alle ore 16.30 del 22 ottobre 2023 il divieto di sosta in via S. Giuliano dall’intersezione con ex SS 14 a Punta S. Giuliano.

La Punta Dogana sarà collegata al Molo Giardinetti da apposito ponte provvisorio che attraverserà il Canal Grande ad uso esclusivo della manifestazione. È vietata la sosta delle persone su tutti i ponti del percorso di cui sopra, sulla parte non interessata dal percorso di gara. Lungo il percorso sarà consentito l’attraversamento, su segnalazione delle forze dell’ordine, esclusivamente nei varchi e negli incroci presidiati.

I dettagli nel testo dell’ordinanza.