Il barone rampante e la ricerca della libertà

Non poteva mancare, nel centenario della nascita, la celebrazione filatelica di Italo Calvino.

Poste Italiane ha comunicato che domenica 15 ottobre 2023 è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Italo Calvino, nel 100° anniversario della nascita, relativo al valore della tariffa B 50g, pari a 2,75€. La tiratura è di trecentomilaquindici esemplari; foglio da quarantacinque esemplari. Il bozzetto è stato curato da Gaetano Ielluzzo.

La vignetta raffigura lo scrittore italiano Italo Calvino appoggiato, idealmente, sulle pagine di uno tra i suoi più famosi romanzi, “Il barone rampante”, sullo sfondo un albero i cui rami si intrecciano con le pagine del romanzo dove s’intravede il protagonista Cosimo che vivrà tutta la vita sugli alberi tra boschi e foreste; a destra, un agglomerato urbano in riferimento a un’altra sua opera “Le città invisibili”.

Italo Calvino è nato nel 1923 a Cuba, dove i genitori risiedevano e svolgevano la professione di agrotecnici. Quando ha solo tre anni, la famiglia torna in Italia, a Sanremo, dove il futuro scrittore frequenta la scuola. Nel 1944 partecipa alla guerra partigiana, esperienza che lascerà traccia nelle sue prime opere.

Nel dopoguerra Italo Calvino inizia a militare nel Partito Comunista Italiano e si iscrive alla Facoltà di Lettere a Torino, città in cui si trasferisce. Intanto pubblica qualche racconto in rivista e collabora con la casa editrice Einaudi, dove entra in contatto con i maggiori scrittori dell’epoca e con la quale pubblica nel 1947 il suo primo romanzo: Il sentiero dei nidi di ragno.

Nel 1952 Italo Calvino pubblica Il Visconte dimezzato, che insieme ai successivi Il Barone rampante e Il Cavaliere inesistente forma la trilogia dei Nostri antenati.

Nel 1962 conosce la traduttrice argentina Esther Singer, che due anni più tardi diventerà sua moglie.

Nel 1965 Calvino pubblica Le Cosmicomiche e qualche anno più tardi Ti con zero.

Alla fine degli anni Sessanta si trasferisce a Parigi, dove inizia a frequentare il gruppo di scrittori dell’Oulipo. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta, Italo Calvino pubblica le sue opere più importanti: Il castello dei destini incrociati, Le città invisibili, Se una notte d’inverno un viaggiatore e Palomar.

Italo Calvino muore improvvisamente nel 1985, mentre stava lavorando alle Lezioni Americane, un ciclo di conferenze che avrebbe dovuto tenere quell’anno ad Harvard, ma che usciranno solo postume.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Completano il francobollo le legende “ITALO CALVINO”, “1923 – 1985” la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B 50g”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi sono disponibili negli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.