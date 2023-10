100 candeline per Angelo Valeri

“Oggi festeggiamo un altro centenario della nostra Città – ha comunicato il Sindaco Christofer De Zotti – Ho portato i migliori auguri e i complimenti dell’amministrazione comunale e dell’intera città al signor Angelo Valeri, festeggiato dalle figlie Bruna e Rachele, dei parenti, nipoti e bisnipoti oltreché da amici e conoscenti della via in cui abita”.

“Ho avuto il piacere di conoscere la storia del signor Valeri, – ha raccontato il Sindaco – che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale andando fino in Albania. Originario di Treviso è arrivato a Jesolo negli anni 50 e non ha mai smesso di lavorare. È una delle bellissime storie che raccontano di come la fortuna di Jesolo oggi sia il frutto di lavoro, sacrificio e amore per la terra”.

Ad Angelo i nostri più affettuosi auguri.