Grande accoglienza del Mogliano Rugby in Comune alla vigilia della prima partita in casa

MOGLIANO VENETO – Una super accoglienza è stata riservata, sabato mattina in municipio, alla delegazione della Squadra di Serie A Élite e ai rappresentanti del Club ricevuti dal Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato e dall’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan.

Gli Amministratori hanno voluto esprimere, anche a nome della cittadinanza, il proprio in bocca al lupo al Team alla squadra per la stagione sportiva che proprio ieri pomeriggio ha affrontato la sua prima partita casalinga allo stadio Quaggia.

Ad accompagnare lo staff tecnico con Marco Caputo, Salvatore Costanzo, Niccolò Fadalti e il preparatore atletico Serena Chiavaroli, i vice capitani Roberto Dal Zilio e Mirco Finotto, il Team Manager Andrea Pratichetti e alcuni giocatori della rosa, è stato il nuovo presidente della Società Roberto Brunetta, subentrato a Daniele Bovolato che lascia la carica per ragioni legate ai propri impegni professionali.



Investiti 100mila euro per il rifacimento del campo

Roberto Brunetta ha colto l’occasione per ringraziare il presidente uscente per l’impegno profuso a favore del Club durante il suo mandato e ha espresso soddisfazione nel vedere le continue migliorie all’impianto del rugby, in particolare e non da ultimo, il rifacimento completo del manto erboso e della recinzione in legno del campo principale, realizzata anche grazie ad un cospicuo contributo in conto investimenti di ben 100mila euro da parte del Comune.

Brunetta ha poi messo l’accento sulla volontà del Club di concentrare sforzi e attenzione particolare, oltre che sullo sviluppo della impiantistica e delle squadre seniores, sulla crescita del settore giovanile in ogni sua componente, tecnico – sportiva – educativa e assolutamente formativa, con l’obiettivo fondamentale di proporre massima qualità generale per un sempre maggior numero di bambini e ragazzi che scelgono lo sport del rugby a Mogliano.

«Il miglior modo per augurare una stagione ricca di risultati è stato l’investimento che il Comune di Mogliano Veneto ha voluto fortemente destinare al rifacimento del campo principale dello stadio Quaggia. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le squadre del nostro territorio anche investendo su un’impiantistica di qualità che possa accogliere le nuove generazioni di moglianesi.» Da parte sua il Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha confermato il pieno sostegno al Club, auspicando di vedere uno stadio pieno di sostenitori moglianesi.