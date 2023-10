10 piccoli numeri dolci e dove abitano

Decorì, le candeline sicure e commestibili in zucchero, uniche sul mercato, pensate per i più piccoli, compongono “Il Dolce Giardino della Conta” un luogo magico dove i numeri abitano felici e le loro avventure si intrecciano tra case fatte di muffin, ruscelli di cioccolato e stelle dolci come confetti.

Decorì, brand del Gruppo Lo Conte, partner affidabile nel mondo delle decorazioni, ingredienti e accessori per dolci e salati, presenta il restyling di Candelì la linea di candeline mangiabili, di zucchero, buone e sicure, golose da gustare insieme alla torta.

La nuova veste grafica valorizza i plus del prodotto attraverso un design completamente rinnovato, fresco e giocoso, con l’obiettivo di elevarne la percezione di valore grazie all’utilizzo di nuove grafiche originali.

Interamente rivisitato anche il posizionamento del prodotto sul retro della confezione, che conferisce ulteriore pregio all’unicità e alla sicurezza del prodotto, immediatamente riconosciuto e percepito dal consumatore al momento dell’acquisto.

Il restyling ha interessato soprattutto l’aspetto grafico, grazie al Qr Code dedicato è possibile entrare nel fantastico mondo Candelì e scoprire le storie dei personaggi che compongono la gamma, un’attività interattiva in grado di conquistare grandi e piccini.

A supporto di questo restyling, Decorì ha creato “Il Dolce Giardino della Conta” un luogo magico dove i numeri abitano felici e le loro avventure si intrecciano tra case fatte di muffin, ruscelli di cioccolato e stelle dolci come confetti.

Ogni numero rappresenta un mestiere reale come Zero l’avventuriero impegnato nel suo viaggio o Quattro che ama prendersi cura di tutti gli animaletti del giardino, ma anche Tre la pasticciera che impasta meravigliosi dolci o la maestra Uno e le sue divertenti filastrocche. Inoltre, Due svelerà il valore dell’altruismo e dell’amicizia, mentre Cinque saprà come dare valore alle piccole cose della vita. Dieci storie in dieci personaggi che aspettano solo di essere lette.

Una candelina speciale: la confezione include il supporto e un piccolo cappello in cera, facile da rimuovere una volta utilizzato. Disponibile in due colorazioni, rosa e azzurra, Candelì ha un gusto delicato alla vaniglia con coloranti sicuri per i più piccoli e senza glutine.

Il Gruppo Lo Conte, fondato negli anni ’30 da Giuseppe Lo Conte, oggi è leader nel mercato delle farine speciali, ingredienti, accessori per dolci e salati e alimentazione speciale. L’Azienda risponde a tutte le esigenze del mercato con un’offerta distintiva e funzionale composta da oltre 450 referenze con i brand Le Farine Magiche, simbolo dello spirito innovatore del Gruppo (farine e miscele), Decorì (ingredienti, lieviti, aromi e decorazioni per dolci), Molino Vigevano (Farine super premium per l’Ho.re.ca. e il Retail), Giusto (brand leader nell’alimentazione speciale che coniuga il giusto mix di bontà e salute).