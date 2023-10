BIBLIOWEEK, a Mogliano Veneto una settimana di autori e storie avvincenti

MOGLIANO VENETO – La settimana che va dal 14 al 22 ottobre celebra in Veneto la BIBLIOWEEK, la settimana di promozione delle biblioteche.

Per l’occasione la Biblioteca Comunale di Mogliano Veneto “E. Scoffone”, aderente al circuito, ha organizzato un ricco calendario di eventi per tutti i gusti e le età.

A rompere il ghiaccio sarà l’autrice Erida Petriti, sabato 14 ottobre, con la presentazione del libro “Riflessa in uno specchio rotto” e altri suoi racconti inediti. Seguirà aperitivo.

Nel corso della settimana avranno luogo altre 9 presentazioni di libri a ingresso libero, in modo da offrire ai cittadini e agli appassionati di lettura l’opportunità di scoprire nuovi autori e storie avvincenti.