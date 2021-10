Zero Branco. “Il Web: dai social network alla realtà e ritorno” all’Auditorium “Comisso”

L’Assessore alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia del Comune di Zero Branco Nicole Cazzaro ed il Consigliere comunale Andrea Bortolato, dichiarano:“Riteniamo fondamentale organizzare occasioni di approfondimento su temi come quelli del web e della tecnologia in generale, sia declinate attraverso attività con le scuole e le giovani generazioni sia con momenti per i genitori e per tutte le agenzie educative del territorio. Si rischia altrimenti di ignorare rischi e nuove problematiche, ma anche le molte potenzialità che questi ambiti portano con sè. Da tempo, come Amministrazione Comunale, siamo sensibili a tutto ciò. Il futuro delle nostre comunità e famiglie, il periodo pandemico ce lo ha insegnato, non può prescindere d’altronde dalla tecnologia: serve allora essere attenti, preparati e messi nelle condizioni di conoscere. Per un futuro più stimolante e consapevole”

IL WEB: DAI SOCIAL NETWORK ALLA REALTÀ, E RITORNO: APERTE LE PRENOTAZIONI ALLA SERATA-APPROFONDIMENTO DI LUNEDì 25Lunedì 25 Ottobre, alle 20.45, l’Amministrazione Comunale di Zero Branco ospita in Auditorium “Comisso” Rudy Bandiera, esperto di comunicazione digitale, divulgatore e creator. Quali i rischi e quali invece le opportunità del mondo del web? Quali le aziende e le tecnologie che stanno cambiando il presente e realizzando il futuro della società? Cosa ci si deve aspettare nei prossimi anni da social e tecnologia?Questi solo alcuni degli interrogativi al centro dell’evento.La serata-approfondimento, pensata in particolare per i genitori di figli in età adolescenziale, ma non solo, si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione sul mondo della tecnologia promosso dagli Assessorati Scuola e Politiche Giovanili che coinvolgerà anche alcune classi dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco.Prenotazioni su Eventbrite con accesso anche tramite il seguente link urly.it/3f_0gInformazioni presso la Biblioteca Comunale di Zero Branco – 0422.485518Ingresso gratuito – Obbligatorio il Green Pass