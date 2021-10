Perché gli scavi del Palazzo di Ulisse a Itaca  si sono fermati?

Pubblichiamo articolo del nostro lettore di Atene Apostolos Apostolou

Ulisse, i pretendenti Proci, e Penelope che tessere la tela nelle sue stanze si trovano sull’ isola di Itaco dopo la scoperta del palazzo di Ulisse. 11 anni fa l’ Università di Ioannina, il dipartimentonto di storia e archeologia ha scoperto il palazzo di Ulisse. La scoperta sull’ isola di Itaca del palazzo dell’ eroe omerico, quello dove egli tornò dopo dieci anni di guerra e dieci anni di vagabondaggi per mare, accende gli animi e le fantasie. Ci sono le immagini di edifici e ceramiche di epoca micenea. Nella località isolana di Exogi dove scava il dipartimento di storia e acheologia dell’ Università da 26 anni e dove ha finora individuato importanti strutture di epoca ellenistica e romana e altre proprio dell’ età del bronzo. Gli scavi effettuati nei 20 ultimi anni hanno rintracciato il luogo probabile del palazzo di Ulisse in Agios Athanasios, ai margini della località di Exogi. In questi luoghi sono stati riportati alla luce i parti di un’acropoli databile, dagli strati archeologici, dalla preistoria fino all’epoca romana. Queste sezioni comprendono edifici antichi con terrazze artificiali superfici piane di terreno e comunicanti tra di loro attraverso scale di pietra.Sul lato est si trovava una sorgente sotterranea, circondata da una costruzione simile a quelle delle sorgenti sotterranee di Micene e Tirinto. Lina Mendoni, ministra greca dei beni e delle attività culturali è stata accusata – come è successo Amfipoli, dove nel 2012 è stata trovata una tomba dell’epoca di Alessandro il Grande – che è vietato gli scavi. Se confermata, la scoperta di un palazzo miceneo proprio a Itaca, la terra di Ulisse, sarà sempre e comunque la scoperta del secolo.

Apostolos Apostolou. Scrittore e professore di filosofia.