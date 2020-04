Zero Biscuit. Casa ti scanso

Casa ti scanso… Che per acquistarla accendi un mutuo e anche un cero e poi i migliori architetti se te lo puoi permettere, e tante poltrone e tanti sofà, il miglior living per una cucina che neanche Cracco.

E lei tua sposa ma nessuno l’ha mai interpellata, ogni giorno ti accoglie fedele e lasciva con il suo muro faccia a vista rosso e intonso. Nei giorni fighi e anche in quelli tipo un lunedì di gennaio, freddo e piovoso che il giorno prima magari l’Inter ha perso tra le mura amiche.

Una mattina poi la vedi contenta, l’altra sera ha sentito il Presidente Conte e finalmente ti avrà tutto per lei, ma tu sei sgomento, nicchi e non realizzi. Poi tra 4 autocertificazioni e sommosse cerchi disperatamente un carrello di un supermercato, dove tra mascherine poco omologhe e guanti in lattice ti aggiri sparuto. Ma tant’è.

Zero Biscuit di Mauro Lama

Photo Credits: Facebook

