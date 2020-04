Il Sindaco Brugnaro è molto preoccupato per il recupero della città

Il Sindaco Luigi Brugnaro è stato intervistato dalla conduttrice di “domenica in”, Mara Venier. Ha precisato “Sono molto preoccupato perché il turismo a Venezia è stato duramente colpito. Qui ci vogliono dagli otto ai dodici mesi per recuperare i danni provocati all’economia della città dal Coronavirus”.

“ Ci sono brutti segnali, questa epidemia sarà devastante per la città e per il suo recupero. Bisogna che il governo sia vicino alla città e che finanzi la cassa integrazione in deroga per almeno 12 mesi.”

“ E’ necessario organizzare qualche cosa per tirare su il turismo. Ho parlato con albergatori, ristoratori e tutte le categorie per organizzare un ciclo di eventi da settembre in poi. Chiamare le grandi star internazionali per dire a tutti che si ricomincia da Venezia.

“ Abbiamo tanti amici nel mondo. Qui da noi c’è un turismo internazionale d’elite, basti pensare alla Biennale ed alla Mostra del Cinema.”

“ Abbiamo avuto una prima botta dall’acqua granda che ci ha colpiti. Avevamo ripulito tutto e stavamo rialzandoci, ma poi è arrivata questa seconda botta ed io sono veramente molto preoccupato. Io farò di tutto, darò anche la mia vita per la città”.

