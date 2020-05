Zanzare a Mogliano, l’amministrazione comunale adotta una soluzione eco-friendly

Prosegue la campagna di disinfestazione antilarvale su tutto il territorio comunale: come più volte ribadito anche dal Servizio di prevenzione dell’ULSS, un buon piano di prevenzione della diffusione delle zanzare non può prescindere dalla sinergia Comune-Cittadini.

Così, se da un lato il Comune sta eseguendo la campagna di disinfestazione su tutto il territorio comunale, dall’altro è indispensabile la collaborazione dei cittadini, perché la zanzara prolifera ovunque ci siano degli accumuli di acqua stagnante e non fa distinzione tra suolo pubblico e giardini privati.

In concomitanza con il mercato, Venerdì 29 maggio in Piazza Donatori di Sangue, si provvederà quindi alla consegna ai cittadini di un prodotto larvicida da utilizzare nei ristagni d’acqua di pozzetti, griglie e scarichi dei pluviali presenti nei giardini e nei cortili privati. Il prodotto è mirato all’uccisione delle larve di zanzara, prima che queste si trasformino in insetti adulti pronti a pungere l’uomo.

Quest’anno il Comune, in collaborazione con la ditta “Triveneta” che svolge il servizio, ha deciso di adottare una soluzione completamente eco-friendly che agisce per azione fisico-meccanica e rappresenta un’azione efficace nel controllo delle larve di zanzara sia in termini di funzionalità sia di profilo eco-sostenibile.

Benché il larvicida sia a basso impatto ambientale, è necessario attenersi alle istruzioni e informazioni contenute nella scheda distribuita con il prodotto.

“Vi aspettiamo numerosi per il ritiro del prodotto larvicida che sarà distribuito gratuitamente”, dichiara il Sindaco.

