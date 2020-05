Coronavirus, buone notizie dal veneziano. Ieri un solo ricoverato

Coronavirus, continuano le buone notizie, nel veneziano ieri un solo caso di contagio da coronavirus ricoverato all’ospedale dell’Angelo.

Nessun decesso.

Attualmente nella provincia di Venezia vi sono 197 casi di covid contro i 206 di ieri, 9 in meno. I casi posti in isolamento domiciliare nella provincia di Venezia sono 350 contro i 370 di ieri, meno 20.

Situazione ricoverati:

Ospedale dell’angelo Mestre in terapia non intensiva più 1, in terapia intensiva 0.

Ospedale Civile Venezia: zero ricoverati in terapia non intensiva ed in terapia intensiva

Ospedale di Dolo; ricoverati in terapia non intensiva 23, meno 2 rispetto ad ieri,. Ricoverati in terapia intensiva 4.

Ospedale Villa Salus Mestre: ricoverati in terapia non intensiva 26, più 1 rispetto ad ieri.

Ospedale di Jesolo: ricoverati in terapia non intensiva 3, ricoverati in terapia intensiva 0.

