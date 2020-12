Zaia: “Noi i positivi li cerchiamo”

“In Veneto abbiamo più positivi perché facciamo più tamponi” il Presidente del Veneto Luca Zaia ha dovuto aprire la conferenza stampa, che ormai da febbraio si tiene presso la sede della Protezione Civile a Marghera, con questo argomento, a seguito della notizia che vede il Veneto maglia nera dei positivi al Covid in Italia. “Quando leggo titoli dei quotidiani nazionali che dicono che il Veneto è la regione con più positivi d’Italia vi dico che non è vero: in Veneto ci sono più positivi – ha spiegato – perché li andiamo a cercare e li troviamo: è una battaglia che facciamo noi ma la virtuosità non può essere punita” ha concluso. E oggi a spiegare bene tutto questo, c’era anche la dott.ssa Francesca Russo, direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto.

Puntualmente, qualche ora dopo, i titoli di apertura di varie testate preannunciano una probabile ordinanza restrittiva a firma del Governatore del Veneto piuttosto che raccontare l’argomento che ha tenuto banco per quasi tutta la conferenza stampa. In realtà di una possibile nuova ordinanza regionale si è parlato solo alla fine della conferenza ma è stata annunciata solo come ipotesi dal Presidente. Non mi resta altro che invitare, chi vuole approfondire l’argomento, a rivedere la diretta della conferenza stampa sulla pagina Facebook ufficiale di Luca Zaia: ogni altra riga è superflua.

