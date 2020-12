Vendita porta a porta: firma per un buono sconto, invece è un contratto per oltre 6 mila euro

Nei giorni scorsi è pervenuto all’associazione Consumatori 24 l’ennesimo caso di contratto porta a porta. “I suddetti contratti – riferisce l’Associazione – di per sé molto impegnativi poiché solitamente vincolano ed obbligano ad esosi acquisti da effettuarsi in un breve lasso temporale, sono solitamente sottoposti al consumatore con poca chiarezza da parte dei venditori rappresentanti”.

Dinamiche che sarebbero sempre le stesse e che questa volta hanno visto coinvolta la signora P.A., residente a Mogliano Veneto.

Come riferisce Consumatori 24, tramite una telefonata, alla donna sarebbe stata presentata la possibilità di aderire a degli sconti e con l’occasione è stato accordato un appuntamento a domicilio con un consulente per la firma degli stessi. Giunto il rappresentante, le sarebbero state fatte firmare delle carte, presentate come un’adesione a questi preannunciati sconti, e le è stato dunque consegnato un catalogo contenente la merce sulla quale, qualora avesse voluto, avrebbe potuto applicare queste agevolazioni. Dopo circa 15 giorni di silenzio ha quindi ricevuto una seconda telefonata da parte del referente per procedere, stavolta obbligatoriamente, con la scelta della merce presente nella brochure e all’effettuazione di un ordine. L’ignara signora avrebbe così scoperto di aver aderito ad un vero e proprio contratto che la obbliga all’acquisto di beni per oltre 6 mila euro entro i successivi 48 mesi.

Preoccupata, P.A. ha così deciso di rivolgersi all’associazione Consumatori 24. Grazie alla sua esperienza nel settore, l’associazione ha tempestivamente provveduto a prendere contatti con la società padovana in questione, notificando a quest’ultima una lettera laddove venivano precisati la legittima posizione dell’associata ad annullare il contratto, e quindi a liberare quest’ultima dall’impegno suddetto.

Un intervento che avrà sicuramente un risvolto positivo nella vicenda.

“Le società impegnate in questo tipo di attività sono diverse e tutte finora seguono lo stesso modus operandi sopra descritto – ribadisce Consumatori 24. – Si invita a prestare quindi la massima attenzione per non ritrovarsi coinvolti in una situazione analoga a quella sopra descritta e in ogni caso, in situazioni delicate come queste, si consiglia di rivolgersi a un professionista esperto, che possa trattare la tematica con la massima attenzione al fine di risolvere la vertenza.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti