Vigili Urbani e Polizia Locale

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita.

La sede è Via Ronzinella 172

Dall’epoca della loro istituzione, avvenuta a livello nazionale nel 1859 per parecchio tempo durato diversi decenni il Corpo dei Vigili Urbani non è mai stato considerato un settore militare del nostro ordinamento. I Vigili venivano solitamente impiegati per dirigere il traffico soprattutto nelle grandi città e nei paesi anche come agenti dell’ordine pubblico. Nel 1907 Giolitti Presidente e Ministro dell’interno del Governo Italiano infatti allo scopo di voler regolarizzare e chiarire la loro funzione li denominò “guardie di città”.

Pur essendo rimasto un nucleo operativo esclusivamente nell’ambito del proprio Comune con compiti di impiegati civili, nel 1987 il corpo dei Vigili Urbani di tutti i paesi e le città d’Italia, in base ad una legge del Governo vigente, è stato elevato al rango di polizia locale ad ordinamento civile per la tutela della sicurezza pubblica e gli sono stati attribuiti specifici ed importanti compiti di competenza, quali quelli di polizia ambientale, amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria, con specifico il mantenimento del controllo dell’ordine pubblico, limitato, rispetto ai Carabinieri ed alla Polizia di Stato, al territorio del Comune nel quale sono impiegati. Nei primi giorni di quest’anno è stata firmata dai rispettivi Sindaci la convenzione per la istituzione del corpo intercomunale tra Mogliano, Casier e Preganziol, di Polizia locale, come previsto dalla legge.

Si entra a far parte del corpo dei Vigili Urbani di una città o di un qualsiasi paese italiano, tramite regolare concorso indetto dal Comune ogni qualvolta necessiti un elemento del nucleo in base al suo quorum previsto e stabilito dalla legge rispetto al numero di abitanti.

Anche la carica di Comandante viene assegnata per concorso, mentre quella di Vice per anzianità di servizio o per nomina direttamente da parte del Sindaco. Una volta per essere Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di un paese bastava avere un qualsiasi Diploma, mentre adesso, sempre in base ad una legge del Governo, è necessaria la Laurea. L’attuale Comandate dei Vigili Urbani di Mogliano si chiama Stefano Forte ed ha i gradi di Capitano. A Mogliano il numero dei Vigili Urbani è di 14 unità dei quali alcuni sono utilizzati in ufficio ed altri di pattuglia per le strade del paese col compito di far rispettare l’ordine pubblico e per punire con multe spesso salate i trasgressori.

