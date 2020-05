Anche nella Fase 2 è attivo il servizio telefonico per ricevere informazioni, chiacchierare o raccontare

Anche nella Fase 2 rimane attivo il servizio telefonico per ricevere informazioni, per chiacchierare o raccontare come è andata questa lunga quarantena.

“Ciao” 351 9763414”, il servizio telefonico messo a disposizione dalla redazione de Il Nuovo Terraglio per rispondere a chiamate, o per ricevere messaggi, ha iniziato a squillare dallo scorso 19 marzo. Viste le difficoltà che iniziavano a diventare sempre più pesanti per le persone anziane, per quelle che vivono da sole e in particolare per chi non ha molta dimestichezza con le nuove tecnologie, a dieci giorni dall’inizio del lockdown era necessario trovare uno strumento d’informazione adatto a chi vuole sentire una voce piuttosto che un risponditore automatico che ti rimanda ad una pagina web.

L’intento del servizio non era quello di dare solo informazioni riguardanti la distribuzione delle mascherine, come fare per ricevere la spesa a domicilio o essere trasportati ad una visita o a fare delle analisi, ma di essere a disposizione anche per una semplice chiacchierata.

Le telefonate sono state numerose e provenienti dai comuni di Venezia, Padova, Mogliano Veneto e limitrofi; richieste d’aiuto molto varie come la possibilità di trovare una persona per le pulizie domestiche, una pedicure per chi ha problemi ai piedi, l’aiuto scolastico per il ragazzino con difficoltà d’apprendimento o un medicinale che si trova solo in una certa farmacia, fuori comune di residenza, e molte altre ancora.

Poi, mentre la quarantena si allungava di pari passo con l’aumento dei decreti e delle ordinanze, le domande più frequenti sono diventare: “posso fare questo?” “posso andare là” “..ma davvero non posso?” ecc.

Il servizio è pertanto ancora attivo e dedicato, in questa fase delicata, all’aggiornamento delle regole da rispettare e delle “concessioni”, nella speranza che davvero vada tutto bene.

Telefonate al 3519763414, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 oppure lasciate un sms.

Silvia Moscati

Commenta la news

commenti