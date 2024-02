Viaggio in Nepal: spezie, profumi e sapori

L’appuntamento con il prossimo Giovedì della cultura avrà come ospite Fausto De Poi, viaggiatore in solitaria che ci porta alla scoperta del Nepal.

TREVISO – Fausto De Poi di Sospirolo, piccolo comune della provincia di Belluno ci racconta il suo viaggio straordinario per il Nepal in sella alla sua bicicletta. Ha pedalato per oltre 10.000 Km, attraversando tredici Stati diversi: Italia, Slovena, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Kirghizistann, Cina, Tibet e… finalmente Nepal.

In sella a quella che ha soprannominato la “Verdolina”, ha voluto portare il proprio contributo in un luogo che negli anni passati è stato colpito profondamente dal terremoto.

A questa avventura ha dedicato anche un libro: “Sembra Vero. Storie di viaggi in Nepal” (Tresogni editore) in cui ha raccontato la sua avvincente storia tra montagne e natura, che racconta il Nepal più profondo e il cuore del suo popolo: “Il terremoto in Nepal del 2015 è la scintilla iniziale. Un montanaro dal cuore grande e un meraviglioso popolo sono gli ingredienti di questa avvincente storia, fatta di paesaggi maestosi, di natura incontaminata, di incontri, di ospitalità e di grandi valori. Una lettura che riempie di gioia e di emozioni.”



Fausto De Poi

Fausto De Poi si definisce un viaggiatore. Nato e cresciuto in un piccolo paese della Provincia di Belluno, con la bici non è stato solo in Nepal, ma è anche andato alla scoperta di Cambogia, Laos, Thailandia, Messico, Kenya e Tanzania e ha attraversato il Canada fino all’Alaska.



Cena a tema ai Brittoni

A fine incontro sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato al piano terra di Casa dei Carraresi, in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 euro. Il menù del 29 febbraio è dedicato ovviamente a “Viaggio in Nepal”.

I Giovedì della Cultura a Casa dei Carraresi

Il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali.

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 146.