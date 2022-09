Venezia. Contributi speciali per il “caro bollette”: da domani il bando è online

Il Comune di Venezia informa che dalle ore 12 di giovedì 22 settembre e fino alle ore 12 di giovedì 6 ottobre 2022 sarà possibile presentare la domanda per beneficiare di un aiuto economico rivolto alle famiglie colpite dagli effetti del “caro bollette” conseguente alla crisi energetica.

La Giunta comunale con delibera n. 204 del 14 settembre 2022 “Approvazione linee guida per assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei famigliari per prevenire e contrastare le difficoltà a pagare utenze domestiche (bollette)” ha definito i parametri di accesso e gli importi per l’assegnazione di tali contributi.

Per fare domanda sono richiesti dei requisiti minimi essenziali quali:

essere residenti anagraficamente nel Comune di Venezia da almeno due anni continuativi

avere un ISEE pari o inferiore a €. 20.000,00

disporre di SPID/CIE/CNS.

Nel caso in cui non si disponga dell’attestazione ISEE, ma si ipotizza di averlo pari o inferiore a 20.000 euro è sufficiente avere a disposizione la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che viene rilasciata contestualmente alla richiesta di ISEE, presentata tramite CAF o online sul sito dell’INPS.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica, attraverso il portale dedicato al link che segue: https://dime.comune.venezia.it/servizio/contributo-utenze-2022

Eventuali segnalazioni di natura tecnica quali ad esempio: l’impossibilità ad accedere al portale, anomalie conseguenti all’inserimento di dati, etc… potranno essere comunicate via e-mail all’indirizzo: [email protected] per consentire agli uffici di segnalare ai tecnici il problema e risolverlo.

Per tutti i dettagli si invita a prendere visione dell’Avviso pubblico allegato e per qualsiasi informazione sono a disposizione gli sportelli delle Agenzie per la Coesione Sociale, suddivisi per zona di residenza, ai seguenti numeri telefonici: