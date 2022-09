Venezia 79 diario di bordo

L’approdo al Lido nella prima e ultima domenica della Mostra del Cinema è di quelli lusinghieri e spinge ad una piccola sosta in centro a curiosare tra i negozi prima del bus navetta puntuale e rassicurante che mi porta ai confini dell’ingresso dove la Security si comprende subito che è sicura.

Il primo film che vado a sfruculiare è L’immensità del bravo Emanuele Crialesi con Penelope Cruz che smazza per 110 minuti o giù di lì, al cospetto di una sala straripante, ordinata e compita. Silenziosamente giudiziosa. La Sala Grande.

All’uscita è l’ora di pranzo e, attigua tra il Palazzo della Biennale e la Sala Giardino la fame si placa in un chiosco che dispensa tra le altre minuzie, panini, caffè e muffin al frutto di bosco che ingurgito volentieri pensando alla prossima pellicola senza derubricare la seconda. Un pasto che banalmente amiamo definire frugale ma trovatemi un sinonimo al volo per sostituire il termine.

Con le briciole ancora sulla t-shirt si arriva a mostrare il QR code della famigerata prenotazione conquistata all’alba agli addetti della Sala Giardino per Zapatos Rojos e qui voliamo in Messico.

80 minuti che trascorrono attenti e come sempre religiosi, silenziosi e via. Ora come non fare un blitz dalle parti dell’immarcescibile Red Carpet dove tutto diventa fugace e proiettato al click con il divo o la diva costi quel che costi, anche con ore di attesa. Elodie con tutto il cast di Ti mangio il cuore che indugia sul tappeto rosso per la fotografia ufficiale e poi si concede ad un tratto di ragazzini che urlano, ma come sempre è troppo poco, due piccole bambine allocate in fondo rimangono a selfie asciutto.

Ci si incammina verso l’uscita salutando qualche accreditato e scambiando opinioni che ad un tratto appaiono disparate, in fondo il cinema è bello perché ognuno ha occhi per interpretare il suo.

A domani.

79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

22/21 Eventi di Mauro Lama