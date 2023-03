Vedelago, 450 ragazzi delle medie a scuola di sicurezza

20 postazioni, 450 ragazzi, 21 classi delle scuole medie: sono questi alcuni dei numeri della prima edizione della Giornata sulla sicurezza promossa dall’amministrazione comunale di Vedelago assieme all’Istituto comprensivo.

VEDELAGO – Un’iniziativa al suo debutto, quella di sabato 25 marzo, che vede come tema centrale quello della sicurezza in tutte le sue sfaccettature: dal controllo del territorio, al soccorso, all’autodifesa, alla protezione civile e degli animali.

Sono 20, infatti, gli enti e le associazioni locali che hanno accolto l’invito a partecipare alla giornata mettendo in campo competenze, risorse umane e tecniche: 118, 51º stormo di Istrana, Accademia della solidarietà, Alpini di Vedelago, Arpav Treviso, Autodifesa ASD karate, Avis Vedelago, Bike off road, Carabinieri Nucleo Artificieri, Guardia di Finanza, Mom, Polstrada di Treviso, Polizia Locale Marca Occidentale, Protezione civile di Vedelago, Provincia di Trevis. Questura, Nucleo cinofilo, Rally Team, Servizio veterinario, Sub di Castelfranco, Vigili del fuoco, la Casa circondariale minorile di Treviso.

Originale anche il modo in cui il tema è stato proposto ai ragazzi: attraverso un circuito allestito all’esterno del plesso scolastico con i vari stand dove ogni classe a turno – sotto la guida di Paolo Galante, degli insegnanti e del coordinatore, prof. Massimo Maggiotto – hanno potuto svolgere le attività e prove proposte dai vari enti e dalle associazioni aderenti

Dopo aver completato il percorso – ciascuna classe si è fermata in 5 stand – i ragazzi hanno potuto assistere a un crash test: nel piazzale dell’Emigrante è stato simulato un vero e proprio incidente con feriti e danneggiamento del veicolo cha ha visto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso e della Polizia Locale. Un’occasione concreta per conoscere e vedere da vicino cosa accade quando accade un incidente e quali risorse e competenze sono chiamate in causa per prestare soccorso ed assistenza.

La giornata si è completata con il saluto e gli interventi delle autorità: il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, l’assessore alla sicurezza, Roberto Nicoletti, il dirigente scolastico, Monica Facchini.

Commenta il sindaco, Cristina Andretta: “Quello della sicurezza è un tema dato troppo spesso per scontato sia dagli adulti che dai più giovani. Se viviamo in un territorio sicuro e senza particolari criticità, salvo sporadici episodi, è anche grazie a quegli uomini e donne che per professione e come volontari, hanno scelto di dedicare la propria vita e il proprio tempo per garantire sicurezza e assistenza al prossimo. Grazie quindi a tutti gli enti e le associazioni che nel quotidiano di spendono per la nostra sicurezza e che non hanno esitato a mettersi a disposizione anche per questa iniziativa che nasce con lo scopo di educare e sensibilizzare i ragazzi al tema della sicurezza sotto i molteplici aspetti attraverso cui questo tema è declinato.

Ringrazio anche l’Istituto comprensivo con cui ancora una volta l’amministrazione comunale ha potuto lavorare in piena sintonia e fiducia”.

Prosegue l’assessore alla sicurezza, Roberto Nicoletti: “Il confronto e la sinergia con l’istituto comprensivo e le organizzazioni che hanno aderito al progetto, ci ha permesso di mettere a punto un evento senza precedenti a Vedelago sia per la partecipazione di oltre 450 studenti che per la formula dell’iniziativa ovvero un circuito attraverso cui ogni gruppo ha potuto incontrare a turno alcune classi dedicando oltre mezz’ora di tempo per far conoscere la propria attività, le proprie tecniche e le proprie attrezzatture. Un modo semplice ma diretto per scoprire come si fa sicurezza ma anche per conoscere meglio chi c’è “dietro la divisa”.

“La valenza di questa manifestazione è doppia perché ha permesso ai ragazzi di toccare con mano il tema della sicurezza ma anche conoscere di persona chi se ne occupa e questo ha un grande valore anche in termini di orientamento scolastico”, aggiunge la dirigente scolastica, Monica Facchini.

In ricordo della giornata e per sottolineare l’importanza della sicurezza, i ragazzi sono stati omaggiati con un braccialetto brandizzato donato da un’azienda locale.