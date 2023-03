Si dimette l’Assessore Giuliana Tochet. Nella lettera si legge “motivi personali”

MOGLIANO VENETO – Giuliana Tochet si dimette per motivi personali dalla carica di Assessore del Comune di Mogliano Veneto con delega alle Politiche Sociali, alle Politiche per la Famiglia, alle Pari Opportunità e ai Rapporti con l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria.

Nella lettera di dimissioni, Giuliana Tochet motiva la decisione con ragioni personali che le impediscono di proseguire il mandato politico-amministrativo.

«Ringrazio davvero Giuliana per l’impegno e per la dedizione che ha messo nello svolgimento di questo compito amministrativo importante e delicato, soprattutto per la gestione del periodo pandemico e per la costante presenza sul territorio; ha dimostrato qualità fondamentali per ricoprire l’incarico assegnatole, ovvero empatia e ascolto.» ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato.

«Comprendo che nel corso di un quinquennio motivi personali talvolta possano prendere il sopravvento e che sia doveroso poter dedicare tempo agli affetti e alla vita personale. – poi conclude – Sono certo che l’apporto attivo di Giuliana Tochet nel mondo sociale e per la nostra amata comunità moglianese continuerà con l’instancabile dedizione dimostrata in questi quattro anni.»

Le dimissioni di Giuliana Tochet avranno formalmente effetto dalla giornata di oggi, lunedì 27 marzo 2023.