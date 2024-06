Vanessa Ferrari addio Parigi

Vanessa Ferrari, a causa dell’ennesimo infortunio subito mercoledì durante l’allenamento, ha annunciato il suo addio alle Olimpiadi di Parigi

Ora è ufficialmente finita. Vanessa Ferrari non sarà a Parigi per la sua quinta Olimpiade. Nonostante i numerosi infortuni e i piccoli problemi di salute che l’avevano tenuta lontana dalle gara dopo l’Olimpiade di Tokyo, la farfalla di Orzinuovi ci credeva. Dopo Pechino, Londra, Rio e Tokyo la 33enne voleva essere anche a Parigi e si stava preparando per gli assoluti di Cuneo, l’ultima occasione per staccare il Pass Olimpico.

Ma il destino a volte sa essere beffardo, ed ecco che mentre si stava allenando per le gare della prossima settimana, il polpaccio cede dopo lo stacco. Il tutto documentato nei suoi Social, come ha sempre fatto in questi mesi di duri allenamenti. Manca meno di un mese al tanto agognato traguardo, troppo poco per pensare a un recupero lampo. Probabilmente si chiuderà così l’incredibile carriera della più grande ginnasta italiana di tutti i tempi.

Rimangono negli occhi la sua grinta, e le sue infinite vittorie, con la ciliegina dell’argento olimpico nel corpo libero a Tokyo 2021. Ma anche cinque medaglie mondiali e 11 europee.

“❌Il mio percorso verso #Paris2024 termina qui.💔

Ieri, in palestra, durante il test in vista degli assoluti della prossima settimana, nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto.

Mancando un mese alle Olimpiadi, non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare. Nonostante sia da Dicembre che sto combattendo con vari malesseri, a livello tecnico stavo molto bene. Purtroppo però il finisco non ha retto.😔

Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del “gioco”. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale.

Ora ho bisogno di un attimo per metabolizzare questo duro colpo ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta e che hanno sempre creduto in me perché il sostegno che ho ricevuto è sempre stato fondamentale! 🫶🏻🥺“