Un caso di tubercolosi all’istituto Duca degli Abruzzi di Treviso

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 2 comunica di aver ricevuto la notifica di un caso di tubercolosi verificatosi nell’ambito del personale docente dell’Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso nella giornata di martedì 6 dicembre.

I provvedimenti di sanità pubblica messi in atto prevedono, secondo la normativa vigente, l’effettuazione del test Mantoux, oltre che sui contatti stretti in ambito familiare, anche sugli studenti delle sei classi in cui insegna la persona risultata positiva alla tubercolosi e sugli insegnanti a stretto contatto.

In caso di test negativo è prevista la ripetizione dopo 2-3 mesi. Eventuali casi positivi verranno, invece, presi in carico per la prosecuzione dell’iter diagnostico.

L’Istituto e le autorità competenti sono state tempestivamente avvisate e gli opportuni controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana.

In copertina, immagine di repertorio