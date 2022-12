TSV. Chiara Francini in scena a Padova con il suo one woman show

Dopo il successo dell’appuntamento con Andrea Pennacchi che in occasione della presentazione del libro Shakespeare and me ha registrato il tutto esaurito, al Teatro Verdi la programmazione di eventi speciali della rassegna “Altri percorsi” un altro volto protagonista della TV e del cinema: sabato 10 dicembre (ore 20.30) Chiara Francini propone a Padova un one woman show travolgente dal titolo Una ragazza come io.

Un frizzante monologo, cucito su di lei e scritto a quattro mani con Nicola Borghesi, uno show che unisce comicità e intrattenimento tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante, molto originale. Un piccolo gran varietà, con effetti speciali e la musica suonata dal vivo da Franceso Leineri.

Con cinque appuntamenti di generi diversi la rassegna “Altri percorsi” porta al Teatro Verdi nomi amati dal grande pubblico spaziando su temi e argomenti differenti, da Shakespeare al femminile, dall’arte figurativa a teatro alla comicità nelle sue più diverse varianti, dalle radici della commedia dell’arte alle proposte più surreali e irriverenti di oggi. Dopo l’appuntamento con Chiara Francini la rassegna riprende il 18 febbraio con Alessandro Fullin e Simone Faraon con Le sorelle Robespierre.