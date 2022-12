Dolo dà il via al Natale 2022

Si illumina a Dolo il grande albero di Natale a fianco del Duomo. Un momento di festa per tutti, con cioccolata calda, vin brulè, dolci, musica e animazione grazie alla collaborazione con la parrocchia e le associazioni cittadine.

Il programma di iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale per il periodo natalizio è ricco. ‘Il più nutrito calendario di appuntamenti degli ultimi tre anni’, spiega il Sindaco Gianluigi Naletto, ‘con spettacoli in piazza, concerti, occasioni all’aria aperta, letture animate nel capoluogo e nelle frazioni. L’Amministrazione ha scelto di privilegiare i momenti di incontro e relazione, nella città e nei suoi spazi, piuttosto che la quantità di luminarie da accendere. Un segno di rispetto nei confronti delle famiglie e delle aziende che, alle prese con i rincari delle bollette, fanno ogni giorno attenzione a non sprecare. Lungo le vie del commercio, in sinergia con i negozianti, stiamo comunque posizionando, accanto agli ingressi delle attività, installazioni illuminate a led’.

Dopo l’addobbo dell’abete dei piccoli nel parco Gino Strada, venerdì scorso, che ha visto partecipare oltre 40 bambini con i familiari, si prosegue con il Natale per tutto il mese di dicembre: