Un arresto e una denuncia per spaccio di stupefacenti

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri di Treviso. In particolare, al termine di specifico servizio svolto nel pomeriggio di ieri a Quinto di Treviso, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviso hanno tratto in arresto I.B., 34enne nigeriano senza fissa dimora, sorpreso dagli operanti mentre cedeva 2 dosi di cocaina del peso complessivo di g. 2, ad un acquirente che gli consegnava la somma di € 80.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, per poi essere condotto, nella mattina odierna, dinanzi all’A.G. che, stante il suo stato di incensurato, ne ha disposto la liberazione, non essendovi esigenze cautelari.



Inoltre, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Silea hanno deferito in stato di libertà un 15enne studente trevigiano. Il giovane, durante un posto di controllo nel comune di Carbonera, è stato trovato in possesso di 3 dosi di hashish, per complessivi g. 2,1, nonché di due bilancini di precisione, di due “grinder” e di € 140,00, verosimile provento dell’attività delittuosa. Lo stupefacente, il materiale per il confezionamento e il denaro sono stati posti sotto sequestro.