E’ sempre una bella stagione: agosto al Parco Bissuola con il circo

“E’ sempre una bella stagione” a fine agosto si trasferisce in terraferma al Parco della Bissuola: il grande tendone “Le Chapiteau” ospita quattro appuntamenti dedicati alle arti circensi. Si parte il 26 agosto con lo spettacolo “Johann Sebastian Circus” di Circo El Grito: boleadoras, acrobatica aerea, giocoleria e mano a mano, con la musica dal vivo di Bach ad accompagnare un clown che cerca l’equilibrio in una nota stonata, obbligando a numeri strambi i suoi musicisti e i danzatori. Il 27 agosto è la volta del Trio Trioche con “Troppe Arie”, la storia di una vecchia zia, dal glorioso passato nella musica, in giro per i teatri di tutto il mondo in coppia con il Nipote e la giovane Badante. Le arie d’opera più famose vengono interpretate in modo bizzarro e divertente, accompagnate dal pianoforte, dal flauto e dai mille oggetti che Norma s’inventerà di suonare. Tra musica classica e virtuosismi, gioco di ritmi e gags. Il 28 agosto si va in scena con “Liminal”, uno spettacolo circense che parla a tutti perché agisce sullo stupore, per poi farsi pensiero e riflessione. Evoluzioni aeree, acrobazie e virtuosismi, accompagnati dalla musica live, in un atmosfera onirica. L’ultima serata, il 29 agosto, è affidata ad Andrea Farnetani in “Love is in the air, confessioni di un giocoliere”: artista poliedrico diffonde nel mondo il suo amore per la risata e con questo spettacolo mostra i retroscena di un giocoliere. Gli spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell’artista che si esibisce per il loro divertimento. Tutti gli spettacoli sono in doppia replica giornaliera e ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell’inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021 , n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. Tutte le iniziative sono online sul sito www.culturavenezia.it ed è possibile seguire ogni aggiornamento sui canali social di CulturaVenezia.