Tutto facile per la Reyer in amichevole

Reyer vincente nella seconda amichevole al Taliercio. Davanti a 2700 spettatori battuta per 94-62 la Dinamo Zagabria.

VENEZIA – Nella seconda e ultima amichevole al Taliercio (2700 spettatori presenti), l’Umana Reyer prosegue la preparazione precampionato, mostrando già più continuità rispetto alla prima uscita e ulteriori notevoli progressi nell’intesa tra i nuovi arrivati, battendo i croati della Dinamo Zagabria (società del Progetto Reyer) per 94-62.

Dal punto di vista statistico Barry Brown Jr. è risultato il migliore con 21 di valutazione, 16 punti e 4 assist. Oltre a lui sono sei gli orogranata in doppia cifra di valutazione Tucker 16, Parks 15, Simms 14 e De Nicolao 11.

La partita

Sin dalle prime battute gli orogranata mostrano grande concentrazione su entrambi i lati del campo, unendo all’intensità difensiva anche un’ottima mano (nei primi 10′, 12/16 dal campo, con 10/12 da 2 e 9 assist). Il punteggio evolve così dal 10-3 al 2′, al 24-6 al 6′, con il massimo margine sul 32-13 al 9’30”, prima di chiudere il periodo sul 33-16. Nel secondo quarto parte meglio la Dinamo (33-22 al 12’30”), ma l’Umana Reyer riprende subito in mano l’inerzia e torna progressivamente a riallungare, aggiornando il massimo divario sul 53-28 al 18’30” e andando negli spogliatoi sul 55-34.

Il cliché della partita non cambia nella ripresa, con l’Umana Reyer che continua a giocare il suo basket più convincente, dando spazio a tutti i giocatori a referto e ottenendo da tutti ottime risposte. Lo scarto tra le due squadre raggiunge i trenta punti al 27′ sul 70-40 e all’ultimo intervallo è 80-48. Gli orogranata arrivano per due volte anche a +37 nell’ultimo periodo, che vede a lungo in campo anche i due giovani aggregati, Iannuzzi e Vanin, con i croati che riescono solo a rendere meno pesante il passivo, rimontando in parte dall’89-52 del 34’30” al 94-62 finale.

Le dichiarazioni di Spahija post partita

Dopo la sgambata al Taliercio con la Dinamo Zagabria, Coach Neven Spahija ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La Dinamo Zagabria non è al livello delle squadre che affronteremo in futuro, per essere onesti. Anche noi però in questo momento siamo attorno al 30/40% delle nostre possibilità.

Questa partita ha rappresentato un allenamento intenso in cui siamo stati attenti a gestire i minutaggi dei giocatori. Tutti hanno giocato con energia e grande impegno. Abbiamo fatto errori, ma anche diverse cose positive. Abbiamo davanti a noi una lunga strada da percorrere e tanto lavoro per diventare migliori, ma l’attitudine e lo sforzo di questi giocatori ci fanno ben sperare.

Le cose più belle di questo gruppo sono certamente l’unione, il modo in cui si allenano i ragazzi e l’energia che mettono in campo. Ci sono errori, ma c’è soprattutto grande disponibilità e sacrificio, anche fisico”.

Il tabellino

Umana Reyer: Tessitori 6, Brown 16, O’ Connell 11, Iannuzzi 2, Casarin 4, Tucker 12, Janelidze 4, De Nicolao 8, Simms 14, Parks 10, Brooks 7, Vanin. All. Spahija.

Dinamo Zagreb: Vucic 16, Garfolic 9, Miksic, Vrucinic, Nakic 5, Lukic 2, Vargek, Majic, Novacic 18, Pavlic, Dugandzic, Kraljevic 12. All.Licina.

Parziali: 33-16; 55-34; 80-48

