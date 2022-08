Truffa dello specchietto a Castelfranco Veneto. Identificato il presunto responsabile

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto hanno identificato il presunto responsabile di un tentativo di truffa con la cosiddetta “tecnica dello specchietto”. In riferimento a quanto avvenuto nella mattinata del 10 agosto scorso, in via Basilicata di Castelfranco Veneto, sono stati raccolti elementi di reità a carico di un 20enne del Siracusano.



I fatti

Una 72enne era stata avvicinata da un giovane a bordo di Fiat Punto, che lamentava falsamente di aver subito la rottura dello specchietto retrovisore, a seguito di collisione con l’auto della vittima, dalla quale tentava di farsi consegnare a titolo risarcitorio la somma di 100 euro. La pensionata tuttavia non si è lasciata raggirare e ha richiesto telefonicamente l’intervento delle Forze di polizia. Azione che ha provocato l’immediata fuga, per fortuna a mani vuote, del malfattore.