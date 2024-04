Troppa Virtus per la Reyer

Troppa Virtus Bologna per la Reyer mai in partita. Finisce 70-89 con Venezia sotto anche di 31 punti. La classifica ora vede la Reyer al quarto posto.

MESTRE – Partita praticamente perfetta della Virtus Segafredo Bologna in quel del Taliercio. L’unica rappresentante sicura italiana ai playoff di Eurolega ha fatto capire fin dai primi minuti la sua maggior classe e superiorità. Poco ha potuto la Reyer che, con orgoglio, è riuscita però a non mollare e a recuperare dal -31 fino al 70-89 finale.

Quarto posto in classifica ora per Venezia, superata proprio da Bologna e da Milano. In testa sempre Brescia a +4.

La partita

Reyer finalmente con la rosa al completo dopo i recuperi di Parks e Brooks. Starting five confermato con Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori.

Bologna parte subito a mille, costringendo coach Spahija a chiamare il time out dopo soli 2’30” sul 2-9. Gli orogranata faticano, nonostante le giocate di Tucker ( a fine primo quarto già 4 falli subiti) e al 5’30” è 5-18. L’Umana prende coraggio e infila un parziale di 10-2 riaprendo il match sul 15-20 al 7’30”. Sempre più in fiducia Venezia arriva fino al -2 per poi chiudere il periodo sul 20-24.

Il secondo quarto vede di nuovo la Virtus partire al massimo, con Spahija che chiama nuovamente il time out all’11’30 sul 20-31. Bologna continua con un break di 14 punti a zero, fino al canestro di Tucker al 14′ (22-36). I felsinei rispondono con 4 triple di fila e al 16’30” è 27-48. Nel finale allungano ancora rientrando così negli spogliatoi sul 31-54.

Coach Spahija cambia quattro quinti del quintetto a inizio ripresa mandando in campo De Nicolao, Tucker, Parks, Wiltjer e Kabengele. Parks e Tucker ci provano, ma a metà quarto, sull’antisportivo di Kabengele, è comunque 38-65, poi ritoccato fino al 38-69 al 27′. Due canestri di Simms spingono coach Banchi al primo e unico time out del match per la Virtus sul 43-69 al 28’30”, poi il periodo si chiude sul 47-74.

L’ultimo quarto si apre con il doppio botta e risposta da 3 tra Lundberg e Heidegger, ma è chiaro che la partita è ormai chiusa. Dal 55-85 del 34′, il finale di match è comunque di marca orogranata, con la reazione di orgoglio che porta Tucker a schiacciare quasi sulla sirena il 70-89.

Il prossimo impegno vedrà gli orogranata a Brescia contro la prima in classifica domenica 14 alle 19.

Il tabellino

Parziali: 20-24; 31-54; 47-74

Umana Reyer: Spissu 4, Tessitori, Heidegger 16, Casarin 2, De Nicolao, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 10, Brooks 2, Simms 10, Wiltjer 2, Tucker 14. All. Spahija.

Segafredo Virtus: Lundberg 12, Belinelli 3, Pajola 2, Dobric 2, Mascolo 7, Shengelia 16, Hackett 12, Mickey ne, Polonara 8, Zizic 15, Dunston 5, Abass 7. All. Banchi.