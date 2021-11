Treviso e Casale sul Sile. Doppio intervento dei Carabinieri su prevenzione e contrasto ai reati

Doppio intervento su strada operato nelle ultime ore dalle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviso impegnate in attività di prevenzione generale e contrasto dei reati: a Casale sul Sile (TV), in via Bonisiolo, ieri sera intorno alle 21.30 un 30enne moglianese già noto alle Forze dell’Ordine, controllato alla guida della propria autovettura in compagnia di un conoscente, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball di più di 50 cm di lunghezza. Non veniva data dal giovane spiegazione, nella circostanza, circa il porto del manufatto. Nella mattinata di ieri, sempre nel corso di controllo di polizia, un 16enne montebellunese è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Capoluogo, presso il parcheggio Apcoa Dal Negro di via Venier di Treviso, in possesso di quasi 20 grammi di hashish. Per entrambi i soggetti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Manufatto e droga sono stati posto sotto sequestro.