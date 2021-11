Donate 155 milioni di sterline al Linacre College di Oxford da un’azienda vietnamita

Il Linacre College di Oxford ha annunciato la più grande donazione di sempre che ammonta a 155 milioni di sterline da parte della miliardaria vietnamita Nguyen Thi Phuong Thao, presidente del Gruppo SOVICO.

Fondato nel 1962 come struttura creata dall’Università di Oxford per accogliere laureati sia uomini e sia donne (mentre prima di tale data c’era una netta divisione fra college maschili e femminili), il Linacre College conta tra i suoi membri nella storia dei suoi anni, due premi Nobel:

Sir John Hicks, vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 1972 e sua moglie Ursula Hicks, economista e fondatrice di The Review of Economic Studies

Sir Paul Nurse, biochimico, premio Nobel nel 2001 per la medicina per i suoi studi riguardo al ciclo cellulare e l’attività delle cicline

Il College prende il nome dal medico e studioso umanista inglese Thomas Linacre che nel 1485-1486 si reca in Italia inizialmente a Bologna con il suo primo maestro Selling che Enrico VII aveva inviato come ambasciatore presso il pontefice Innocenzo VIII. Dopo Bologna si reca a Firenze e Roma e successivamente si trasferisce a Venezia, e qui fa la conoscenza del grande stampatore Aldo Manuzio da cui è ospitato e che in seguito pubblicherà la sua prima opera, la traduzione dal greco in latino del trattato astronomico di Proclo (Tractatus de Sphaera). Sempre in Veneto in seguito si reca a Padova, dove si laurea in medicina. Quindi si sposta a Vicenza, e in questa città prosegue i suoi studi indirizzato da Niccolò Leoniceno, famoso medico e umanista. Infine, nel 1491, torna in Inghilterra.

Il Linacre College è stato sinora uno dei College meno abbienti di Oxford ma sta ora per diventare con questa donazione il sesto più ricco fra i College della Università. Questa donazione consentirà un futuro finanziario assai migliore: il denaro sarà infatti utilizzato per espandere e rendere più accoglienti le strutture didattiche e creare un secondo sito per il Collegee anche per finanziare un nuovo centro per laureati e fornire borse di studio a studenti provenienti da contesti economicamente svantaggiati.

Il Linacre College ha inoltre annunciato la volontà – a seguire il versamento della prima tranche della donazione – di cambiare il suo nome in Thao College, quale segno di gratitudine e riconoscimento della generosità dimostrata dalla donatrice vietnamita.

Da parte sua, come parte del memorandum d’intesa sottoscritto in data 31 ottobre 2021, il Gruppo asiatico si impegnerà a far sì che – grazie al supporto di accademici dell’Università di Oxford – tutte le sue strutture raggiungano l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2050.

A fine ottobre, si è riunito il gruppo dei membri romani dell’ILS (Italian Linacre Society) in occasione della venuta a Roma del Principal del College Linacre, Nick Browne, che ha annunciato la firma dell’accordo.



Gruppo dei membri romani dell’ILS (Italian Linacre Society)



Chi è la donatrice vietnamita

Nata a giugno del 1970, Nguyen Thi Phuong Thao è diventata milionaria all’età di 21 anni, mentre studiava Finanza ed Economia a Mosca, dove ha iniziato a distribuire apparecchiature per il fax, plastica e gomma importati da Giappone, Hong Kong e Corea del Sud, nell’allora Unione Sovietica. Successivamente ha conseguito due lauree in gestione del credito finanziario ed economia del lavoro, e un dottorato in gestione economica.

Da allora ha sviluppato un portafoglio di interessi commerciali, che le ha valso il 62° posto nella classifica delle “Power Women 2016” e un posto anche nella “Asia’s 50 Power Businesswomen 2016”.

Tra le ultime soddisfazioni, quella di essere diventata la presidente del Gruppo SOVICO, proprietario della compagnia aerea low-cost VietJet Air una delle poche compagnie aeree mondiali a rimanere in utile anche negli anni del COVID grazie all’ampliamento della sfera business al trasporto merci dove collabora con la società americana UPS per le spedizioni di pacchi dal continente asiatico verso gli Stati Uniti. Recentemente la VietJet Air ha ordinato motori di aereo alla Rolls Royce per un controvalore di 400 milioni di sterline.

Con investimenti nella HD Bank (una delle più grandi banche del Paese) e nel settore immobiliare, inclusi tre centri turistici, oggi Nguyen Thi Phuong Thao è l’unica donna miliardaria del sud-est asiatico, con un patrimonio netto stimato a 2,1 miliardi di dollari all’inizio del 2021.

Nguyen Thi Phuong Thao e il rettore del Linacre College Nick Brown alla firma del memorandum di intenti (Photo courtesy: Sovico)

