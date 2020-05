Treviso, dal 1 giugno parcheggi gratuiti mercoledi’, giovedi’ e venerdi’ dalle 17 alle 20

Dal mese prossimo verranno riattivati i varchi ZTL

Treviso, 26 maggio 2020

Dopo due mesi e mezzo di sospensione, dal 1 giugno i parcheggi in centro storico torneranno a pagamento.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito del piano di rilancio del commercio nel centro storico e per dare respiro alle attività produttive nella “fase 2” dell’emergenza COVID-19, ha deciso di rendere gratuiti gli stalli blu in una fascia oraria definita per tre giorni alla settimana fino al prossimo 31 dicembre.

Non si dovrà dunque utilizzare il parcometro o la App di pagamento dalle 17 alle 20 delle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Rispetto alla precedente disposizione, che prevedeva l’esclusione di Piazza Duomo, Piazza Vittoria e Piazza Matteotti per una maggiore rotazione e per la mobilità per urgenze, stavolta anche le suddette aree parcheggio saranno gratuite nei giorni definiti.

«Abbiamo pensato ad un provvedimento per aiutare le attività nelle fasce orarie dei giorni feriali in cui la cittadinanza si reca solitamente in centro storico per fare acquisti», le parole del vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi. «Con la riapertura delle attività e degli uffici, se da un lato è necessario anche riabituarsi al pagamento degli stalli blu, dall’altro, compatibilmente con le esigenze di bilancio e le convenzioni in essere con Apcoa Parking, abbiamo voluto proseguire sulla strada del sostegno al nostro tessuto economico almeno fino alla fine del 2020. La soluzione è stata condivisa con tutte le associazioni del settore».

Dal 1 giugno verranno inoltre ripristinati i varchi ZTL del centro storico con i consueti orari. Le limitazioni al traffico resteranno attive solo dalle 22 alle 6 durante la settimana, e per le intere 24 ore il sabato e la domenica.

