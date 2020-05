ALDI: giovedì 28 maggio apre nuovo punto vendita a Mestre

Anche in “fase 2” continuano le aperture di ALDI in Italia: prossima inaugurazione del secondo punto vendita a Mestre e al lavoro anche il bis a Novara. Inoltre è stata raddoppiata la logistica

Michael Veiser: “Crediamo nell’Italia. Continua l’espansione”. Il “Prezzo ALDI” aiuto concreto per i clienti italiani. E sugli scaffali tanto “madein Italy.”.

ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, al suo secondo anno di attività in Italia conferma il suo impegno nel Belpaese, oltre la “fase 2”: offerta discount accessibile a tutti e crescita continua.

Anche in questa “Fase 2” ALDI annuncia l’inaugurazione di nuovi punti vendita: il secondo nella città di Mestre a cui seguirà un’ulteriore apertura a Novara.

Con oltre 1000m2 di area vendita e 82 posti auto gratuiti, ALDI raddoppia la sua presenza a Mestre e inaugurerà giovedì 28 maggio il nuovo negozio in via Tina Anselmi 10, che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30. Certificato con la classe energetica A2 il nuovo punto vendita ha contribuito a riqualificare l’area in cui sorge e sarà dotato di colonnine di ricarica per veicoli elettrici oltre ad ospitare un parcheggio gratuito di 82 posti auto a disposizione dei clienti.

Il punto vendita di Mestre ha creato 12 nuovi posti di lavoro per un totale di 805 assunti in Veneto.

Qualità, convenienza e freschezza al centro della proposta ALDI, con circa 120 referenze tra frutta e verdura e l’85% di linee a marchio proprio. Con un ampio spazio del negozio riservato alle promozioni, due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, ALDI propone una variegata offerta di articoli sempre nuovi a prezzi imperdibili. Il 75% dei prodotti alimentari è frutto della collaborazione con fornitori italiani selezionati. In questo momento storico, inoltre, ALDI si conferma sempre più conveniente e capace di adeguarsi alle necessità e ai bisogni dei clienti.

“Crediamo fortemente nell’Italia ed il nostro impegno è garantito anche in questa ‘fase 2’ dell’emergenza socio-sanitaria con nuove aperture ed il raddoppio della nostra logistica con il polo in Lombardia – Landriano (PV) – che si aggiunge a quello di Oppeano (VR)” – ha commentato Michael Veiser, Group Managing Director di ALDI – “Confermiamo che rimaniamo impegnati nella crescita, valorizzando investimenti in Italia e continuando a rispondere concretamente alla crisi e alle nuove esigenze degli italiani con il prezzo ALDI: il prezzo più basso e cuore della nostra offerta”.

ALDI persegue strategie sostenibili anche per i suoi progetti immobiliari e si propone come partner per contribuire – ove possibile – allo sviluppo urbanistico delle aree in cui opera, instaurando collaborazioni virtuose con sviluppatori e amministrazioni pubbliche.

A PROPOSITO DI ALDI

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (VR) e Landriano (PV) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda off­re ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.ALDI.it

