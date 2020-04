Tracce di COVID-19 nelle acque non potabili di Parigi

Una notizia scioccante che coglie tutti di sorpresa e che non dà certamente tranquillità sul fronte della lotta al COVID-19.

Nelle acque non potabili della città di Parigi sono state rilevate tracce minime del virus.

Queste acque vengono usate per lavare le strade ma, secondo quanto assicura il comune di Parigi, non esiste nessun rischio per l’acqua potabile che non presenta alcuna traccia del virus.

Fonte: Ansa

Commenta la news

commenti