Situazione questa mattina dei contagiati da COVID-19 nella provincia di Venezia

Positive in provincia 1018 persone. Ad inizio epidemia erano 2177. Sono 231 le persone ricoverate negli ospedali della provincia di cui 24 in terapia intensiva.

Nello specifico: 33 ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre, di cui 8 in terapia intensiva; 14 ricoverati nell’ospedale Ss. Giovanni e Paolo di Venezia di cui 4 in terapia intensiva; 2 sono nell’ospedale di Mirano, tutti e 2 in terapia intensiva; 83 ricoverati nell’ospedale di Dolo, di cui 6 in terapia intensiva; 1 ricoverato nell’ospedale di Chioggia; 48 ricoverati a Villa Salus di Mestre; 1 ricoverato nell’ospedale di San Dona; 37 ricoverati nell’ospedale di Jesolo, di cui 4 in terapia intensiva; 10 ricoverati nella casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

I dati sono in continua discesa. La situazione è in netto miglioramento.

