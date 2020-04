Farmacisti Preparatori al fianco dei cittadini per gestire l’emergenza attuale

Da sempre i Farmacisti Preparatori sono un punto di riferimento nel territorio: ascolto, vicinanza e professionalità sono i loro capisaldi.

Ci sono accanto, con l’orgoglio di chi ha costruito un rapporto stretto con le persone e ha condiviso valori importanti. Hanno cura di noi, della nostra salute e delle nostre famiglie.

In questo momento storico la loro vicinanza si esprime nell’essere partecipi ai piccoli e grandi problemi a cui danno risposta anche grazie al continuo aggiornamento e al lavoro di ricerca nei laboratori.

I Farmacisti Preparatori hanno studiato appositamente alcuni consigli per la gestione della quotidianità in questo momento di crisi, in cui è necessario dare attenzione anche a quelle sfumature emotive che inevitabilmente sono presenti nella vita di tutti. Aumentare il benessere significa considerare un equilibrio costruito da azioni, soluzioni e percezioni. Ecco perché il percorso da loro proposto si costituisce di 4 pilastri fondamentali: alimentazione ed integrazione, emozioni e riposo, movimento e attività fisica, salute e bellezza della pelle.

Il vademecum proposto indica le buone pratiche per affrontare in maniera corretta la limitazione di movimento e il distanziamento sociale.

Una sana alimentazione prevede il giusto apporto di nutrienti specifici, come ad esempio le vitamine che irrobustiscono il sistema immunitario.

L’eventuale stress deve essere riconosciuto, va gestito e ne vanno combattuti i sintomi con i corretti comportamenti e il supporto di principi attivi naturali.

Alcuni semplici esercizi sono praticabili a casa anche in spazi ristretti e migliorano i problemi della sedentarietà, per esempio quelli inerenti al mal di schiena.

La pelle del viso risente degli stati emotivi e della permanenza al chiuso; quella delle mani è stressata dai trattamenti frequenti per l’igiene e la disinfezione, va quindi curata e nutrita in maniera particolare.

In questo momento storico, il rapporto tra comunità e farmacista si stringe, diviene vicinanza e comunione di intenti. Per questo motivo i Farmacisti Preparatori propongono un insieme di buone pratiche che va oltre alle semplici istruzioni quotidiane. Questo tempo di crisi va gestito in modo ampio perché non basta dare il consiglio, è necessario entrare in empatia con le persone per comprenderne anche il disagio, fornendo quindi strumenti che possano servire ad un riequilibrio fisico e mentale.

Ciascuno di noi può contattare il Farmacista Preparatore più vicino al luogo di residenza, oppure entrare nel sito, dove trovare la giusta risposta ma soprattutto quella vicinanza data da un approccio etico, innovatore e capace di unire accoglienza a comprensione per la gestione di un momento storico che richiede professionalità ma soprattutto umanità e dialogo.

Chi sono i Farmacisti Preparatori

Sono un gruppo europeo unito dalla stessa etica professionale, che si pone come obiettivo l’ascolto dei bisogni e la vicinanza alla comunità. Il loro scopo è essere accanto alle persone e offrire le soluzioni adeguate, ispirate all’antica tradizione farmaceutica evoluta con le più innovative tecnologie, frutto dell’unione tra scienza e natura. Come Farmacisti Preparatori sono coinvolti in tutto il processo di creazione dei prodotti che portano il nostro nome a sigillo di garanzia. La collaborazione con il loro laboratorio, in rete con università istituti di ricerca internazionali, permette loro di formulare in ecodesign prodotti sicuri ed efficaci.

Si fanno portavoce della missione del farmacista: ascolto, condivisione ed approccio etico.

