Tiramisù: diventa giudice della sfida più golosa dell’anno

È online il test per entrare a far parte della giuria popolare nelle Selezioni della TWC e poter assaggiare e valutare le centinaia di ricette in gara.

Sei un vero goloso del dessert italiano più famoso al mondo? Hai mangiato così tanti tiramisù, al punto da diventarne un esperto? Finalmente è arrivata la tua occasione! La Tiramisù World Cup ha aperto la ricerca dei giudici assaggiatori per la “sfida più golosa dell’anno” che si tiene dal 7 al 9 ottobre a Treviso.

Anche quest’anno si aprono le candidature per aggiudicarsi un posto ai tavoli della Tiramisù World Cup, non solo come partecipanti, ma anche dalla parte dei giudici assaggiatori che avranno il “duro” compito di valutare le ricette originali e creative delle centinaia di concorrenti.

Per superare il test, si deve rispondere correttamente alle 15 domande preparate dalla Twissen in collaborazione con La Cucina Italiana, media partner dell’evento: tutti i quesiti sono inerenti il Tiramisù, la sua storia, le ricette, il regolamento (approvato dalla Accademia Italiana della Cucina e consultabile sul sito www.tiramisuworldcup.com) e anche i casi concreti che si possono verificare in gara.

«La TWC è la grande festa del dolce al cucchiaio più popolare e amato dalla gente – dice Francesco Redi di Twissen, organizzatore della rassegna – . Di anno in anno, il livello delle ricette che vengono presentate si sta alzando e quindi abbiamo bisogno di golosi autentici per valutare l’abilità dei nostri “chef” non-professionisti. La giuria popolare si occuperà delle Selezioni nelle fasi iniziali; dalle semifinali in poi, ci sarà una giuria di esperti e addetti ai lavori che decreteranno il nostro nuovo Campione del mondo».

«Siamo felici di partecipare a questa gara che racconta la storia di un dolce tanto amato e presente in tanti menù del mondo. Fa parte della nostra memoria e del nostro futuro», afferma Maddalena Fossati, Direttrice de La Cucina Italiana, il mensile di gastronomia con la cucina in redazione nato nel 1929.

Come media partner, l’autorevole testata racconterà la golosa kermesse e i suoi protagonisti attraverso la rivista, il sito web e i social. Da settembre, organizzerà attività digital di warm up per coinvolgere la fanbase in attesa del contest a Treviso. Altra novità: alla finale sarà presente in giuria la storica redattrice Laura Forti, la quale è incaricata di scegliere il miglior tiramisù per La Cucina Italiana. A chi non piacerebbe vedere la propria ricetta di tiramisù sulla prestigiosa testata con quasi un secolo di storia alle spalle?

Chi riuscirà a superare il test online verrà assegnato ad una delle due categorie di gara: quella della ricetta originale del dolce al cucchiaio (zucchero, uova, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) oppure a quella creativa (con la possibilità di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto).

Oltre a degustare le prelibatezze in gara, coloro che riusciranno ad assicurarsi un posto in giuria potranno godere di alcuni benefit durante le giornate della rassegna, come una visita guidata alla scoperta delle bellezze della città di Treviso, la partecipazione gratuita agli happening collegati all’evento e una scontistica privilegiata per assaggiare anche i Tiramisù dei Campioni delle edizioni passate che saranno proposti al pubblico presso la Loggia dei Cavalieri, nel cuore della città.