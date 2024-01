Tir fuori strada per colpa del navigatore

Nel veneziano, un mezzo articolato è finito nel fango ed è stato necessario l’intervento dei pompieri per rimetterlo sulla retta via!

Mirano – Era sera tardi e il buio ci ha messo lo zampino. Il resto lo ha fatto il navigatore che, con voce cortese, ha mandato …fuoristrada l’autista di un autocarro articolato.

Alle 22 di ieri, giovedì 18 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caorliega a Mirano (VE) per un autoarticolato rimasto bloccato su una strada bianca dopo aver seguito le informazioni del navigatore. Il camionista polacco tradito dalle indicazioni poche adatte al mezzo pesante è finito con le ruote fuori dalla strada bianca. I vigili del fuoco, intervenuti dal locale distaccamento volontario e da Mestre, con l’autogrù, hanno imbragato, con delle fasce, il semirimorchio. Il mezzo, rimesso in strada, ha potuto così procedere in retromarcia e riguadagnare la strada principale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa.