Attacco a un autovelox comunale

Nella notte scorsa, ignoti hanno danneggiato un autovelox comunale situato al chilometro 5 della Strada Provinciale 667 a Valla’ di Riese.

TREVISO. Nella notte scorsa, all’incirca verso l’una, la pattuglia dei Carabinieri in transito ha rilevato un atto vandalico nei confronti di un autovelox comunale situato al chilometro 5 della Strada Provinciale 667, nella località di Valla’ di Riese.

Il dispositivo di controllo del traffico, strategicamente posizionato per garantire la sicurezza stradale, è stato danneggiato da ignoti, mettendo in pericolo l’efficacia delle misure di prevenzione della velocità e di tutela della comunità.

Le indagini sono già in corso per identificare gli autori di questo atto di vandalismo. La distruzione di un autovelox comunale non solo rappresenta un grave danno al patrimonio pubblico, ma mina anche gli sforzi volti a garantire la sicurezza stradale per tutti i cittadini.

L’autovelox è un dispositivo essenziale per monitorare e regolare la velocità del traffico, contribuendo a prevenire incidenti e garantire la sicurezza delle strade. Gli attacchi a tali strumenti di controllo non solo danneggiano l’apparato statale ma mettono a rischio la vita dei cittadini.

Il Comando dei Carabinieri ha assicurato che tutte le risorse necessarie saranno impiegate per individuare e perseguire coloro che hanno compiuto questo atto criminale. La collaborazione della comunità è fondamentale per garantire che simili episodi non rimangano impuniti.

Il Comando invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti affinché possano essere adottate le opportune misure e restaurata la piena funzionalità del dispositivo danneggiato.