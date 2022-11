Terremoto nelle Marche, scossa avvertita dal Friuli alla Puglia

Un terremoto di magnitudo Ml 5.7 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle 07.07 italiane di oggi, 09 novembre 2022. L’epicentro è stato localizzato in mare, spiega l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), “a una distanza di circa 30 km di distanza dalla Costa Marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino. La città di Fano dista circa 31 km, il capoluogo Pesaro circa 35 km dall’epicentro. La profondità ipocentrale dell’evento è circa 7 km”.

ALcuni danni sono stati segnalati alla stazione di Ancona, dove sono caduti alcuni calcinacci.

l terremoto è stato risentito in un’area molto vasta dell’Italia centro settentrionale, in particolare lungo la costa Adriatica, dal Friuli alla Puglia. Nelle zone più vicine all’epicentro in alcune località, sono stati segnalati risentimenti che hanno raggiunto intensità fino al V-VI grado MCS.

Alla scossa principale sono poi seguite altre 8 scosse, di intensità via via decrescente, sempre con epicentro nel mare Adriatico. Il sisma è stato avvertito anche in Croazia e Slovenia.

Il Ministero della Cultura ha attivato le unità di crisi per programmare i primi sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma e verificare eventuali danni al patrimonio culturale immobile e mobile.

“Dalla mappa della sismicità dal 1985 ad oggi – segnala INGV – notiamo che in questa area è presente un’attività sismica con eventi e piccole sequenze di magnitudo moderata, come quella del giugno del 2000 con terremoti di magnitudo fino a 3.5″.