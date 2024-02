Tentato femminicidio e sequestro a Preganziol

Donna salvata da una violenta lite domestica con il convivente armato

PREGANZIOL (TV). La serata del 21 febbraio 2024 ha visto un rapido intervento delle forze dell’Arma a Preganziol (TV), scaturito da una richiesta di aiuto al numero di emergenza “112”.

Una giovane ha segnalato la grave situazione della propria madre, una donna di 58 anni, coinvolta in una violenta lite domestica con il suo convivente, un operaio di 55 anni, noto per essere detentore legale di sei armi da fuoco, sia pistole che armi lunghe.

La situazione era critica: la donna si trovava intrappolata in casa dopo che il marito le aveva sottratto le chiavi, impedendole di uscire.

Di fronte a una potenziale escalation della violenza, è intervenuto un negoziatore del Comando Provinciale di Treviso, affiancato dalle Squadre Operative di Supporto del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”. L’obiettivo era garantire la sicurezza dell’operazione e, se necessario, procedere con un’irruzione nell’abitazione.

Un vicino ha riferito che la strada è stata bloccata e circa 10 pattuglie erano nella via per metterla in sicurezza.

Le operazioni si sono protratte per tutta la notte, con il negoziatore che ha mantenuto il contatto con la donna attraverso messaggi SMS, cercando di tranquillizzarla e offrendole supporto emotivo.

Nonostante il terrore e lo stress della situazione, la donna è stata incoraggiata a cercare di uscire di casa con una scusa plausibile: portare il cane a fare una breve passeggiata, come faceva ogni mattina. Il marito ha acconsentito, ma le ha impedito di portare con sé il telefono cellulare.

Fortunatamente, una volta fuori dall’abitazione, la donna è stata prontamente soccorsa e messa in sicurezza dai Carabinieri. Nel frattempo, è scattato il blitz delle Squadre Operative Specializzate, che hanno fatto irruzione nell’abitazione e hanno arrestato l’uomo senza che opponesse resistenza.

Il 55enne è stato quindi condotto in caserma e arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata, prima di essere consegnato alla casa circondariale di Treviso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’operazione. Le armi legalmente detenute dall’indagato sono state poste sotto sequestro, garantendo ulteriore sicurezza per la comunità locale.